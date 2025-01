Quando hanno paparazzato Angelica con Fedez senza sapere che fosse lei

Angelica Montini ha avuto un ruolo significativo nella vita di Fedez, ancor prima del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Secondo il rapper, lui e Angelica avrebbero avuto un flirt pochi mesi prima delle nozze, avvenute a settembre 2018, quando il suo primo figlio, Leone, aveva solo sei mesi. Tuttavia, Fabrizio Corona riporta che i due si sarebbero incontrati nel 2017, un anno prima del matrimonio, e che Fedez avrebbe potuto rinunciare a sposare Chiara se Angelica glielo avesse chiesto. Chiara conferma questa versione, dichiarando che Fedez le ha confessato la relazione con Angelica, iniziata nel 2017, e che ha seriamente considerato di non sposarla pochi giorni prima del matrimonio.

Negli ultimi dieci anni, Angelica è stata spesso accostata a Fedez, e lo scorso dicembre è stata paparazzata al suo fianco, sebbene la sua identità fosse sconosciuta all’epoca. Recentemente, Fedez è stato visto con una nuova ragazza misteriosa, dopo una cena al ristorante Cracco, dove ha pubblicato una foto mostrando solo una mano femminile. La ragazza, descritta come giovane e non famosa, ha cercato di rimanere nell’ombra, nascondendo il viso con una sciarpa. Questo nuovo incontro segna un cambiamento nella vita di Fedez, noto per le sue frequentazioni femminili variabili. Resta il dubbio sulla durata di questa nuova relazione e sui motivi della scelta della ragazza di non mostrarsi, tra cui riservatezza e giudizio pubblico.