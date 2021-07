Il matrimonio fra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi ha scoperchiato il ricordo della decima edizione del Grande Fratello con Sarah Nile sul piede di guerra intenzionata a chiudere l’amicizia con l’ex coinquilina.

E se della decima edizione abbiamo ricordato una grande amicizia, dell’undicesima edizione non possiamo non ricordare una grande rivalità: quella fra Guendalina Tavassi e Giordana Sali. Le due romane che nella casa non si sono mai sopportate e che una volta fuori hanno continuato a litigare a suon di barre rap come se fossero delle Nicki Minaj qualsiasi. Quando ancora Nicki Minaj neanche esisteva.

Guendalina e Giordana al Grande Fratello, i loro dissing

A rappare il primo dissing fu proprio Giordana Sali dopo aver eliminato al televoto Guendalina Tavassi.

So qua io so’ Giordana ti ho fatto eliminà

ah Guenda del GF stai troppo a rosica’

te senti na strafiga stai sempre a criticà

hai preso quattro taglie, smetti de magnà

Te sei rifatta tutta nun te se po’ guardà

ma hai na cofana de chiappe non ce sta niente da fà

A(r)rendite

Si è chiuso il televoto ma non te ne preoccupà

ah Guenda t’han cacciato tu te ne devi annà

Una poesia a cui Guendalina Tavassi ha risposto una volta arrivata da Barbara d’Urso.

Ciao Giordana devo dire che il tuo rap mi ha divertito Ma io sono Guendalina, ti ricordi? Il tuo mito!

Lo so, mi dispiace, come ragazza non hai pari

C’è chi lava un po’ le scale e c’è chi lava le Ferrari

Conosci tanti film e questa cosa la si apprezza

Infatti sei un incrocio fra Er Cipolla ed Er Monnezza

Comunque devo ammettere, se parla è intelligente

FTFTFTFTF non se capisce niente

Sei entrata nella casa ed agli italiani hai fatto un torto

Sei entrata nella casa? Qualcuno se n’è accorto?

E’ entrata sì ma è subito uscita, ha fatto come Silvan in un attimo è sparita!

Stai sempre a raccontare tutte storie vecchie

C’hai il cervello che ti serve solo a separar le orecchie

Concludo questa rima con tutte le tue grida

Ah Giordà hai fatto il GF, dovevi andare a La Corrida

il dissing di Guendalina a Giordana pic.twitter.com/FAw2ncUah3 — Guendalina Tavassi Out Of Context (@guendalinaooc) July 27, 2021