Quando giochi il tuo cane starnutisce? Il motivo ti farà tanto sorridere.

Quando un cane starnutisce durante il gioco, molti proprietari possono pensare che stia cercando di liberarsi da un fastidio o da un naso intasato. Tuttavia, questo comportamento è più significativo di quanto sembri: gli starnuti di gioco sono una forma di comunicazione che indica emozioni positive e benessere del cane. Questo fenomeno, noto come “starnuto di gioco”, è parte del linguaggio del corpo canino e serve a segnalare che l’atmosfera è ludica e priva di aggressività.

Gli starnuti di gioco sono spesso accompagnati da altri segnali, come scodinzolio, orecchie dritte, leccate delle labbra e postura rilassata, contribuendo a comunicare che il gioco è un momento di svago e non di conflitto. Questi starnuti possono avere un aspetto comico, quasi come se il cane volesse intrattenere il suo compagno di gioco. In realtà, si tratta di espirazioni rapide piuttosto che veri starnuti, e vengono emessi quando il cane è particolarmente eccitato.

Secondo l’esperta di comportamento animale Karen London, gli starnuti di gioco sono un riflesso della gioia e dell’entusiasmo del cane, specialmente in contesti sociali. Anche se non esistono studi conclusivi che spieghino il motivo preciso di questo comportamento, è chiaro che è osservato e appreso nel tempo. Alcuni cani potrebbero aver scoperto che starnutire attira l’attenzione positiva dai loro compagni.

È interessante notare che non solo i cani domestici utilizzano questa forma di comunicazione; studi sui licaoni africani hanno dimostrato che anche questi animali impiegano starnuti per decisioni di gruppo e gerarchie sociali. Tuttavia, è cruciale saper distinguere tra gli starnuti di gioco e quelli causati da problemi di salute, come allergie o infezioni respiratorie.

Le razze brachicefale, come Bulldog e Carlini, possono essere particolarmente vulnerabili a problemi respiratori e starnuti frequenti. Se il tuo cane mostra segni di disagio, come secrezioni nasali o difficoltà respiratorie, è importante consultare un veterinario. Sebbene gli starnuti di gioco siano normali e segno di felicità, è essenziale monitorare il comportamento del cane per garantire che non ci siano condizioni di salute da trattare. In questo modo, si può assicurare una vita sana e felice al proprio amico a quattro zampe.