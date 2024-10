Quando giocano, orario e dove vederlo in TV

Oggi, 12 ottobre, Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai, con inizio fissato per le 10.30 italiane. Sinner, attualmente il numero 1 del mondo, si presenta all’incontro dopo aver sconfitto Daniil Medvedev, consolidando il suo dominio con la settima vittoria consecutiva su di lui. Questo match rappresenta anche un’opportunità di vendetta per Machac, che ha già incrociato le racchette con Sinner nel marzo scorso a Miami, dove il tennista ceco fu battuto.

Tomas Machac, 23 anni e attualmente numero 33 del ranking, ha recentemente sorprendentemente eliminato Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3 e reduce dalla vittoria nel torneo ATP di Pechino. Questo successo ha stupito il pubblico e ha fatto mettere in guardia Sinner, che dovrà affrontare un avversario in forma e con fiducia. Machac, che è anche testa di serie numero 30 a Shanghai, cerca di replicare la sua prestazione, puntando a una storica vittoria contro il numero 1 del mondo, Sinner.

Il vincitore del match tra Sinner e Machac avrà l’opportunità di competere nella finale del torneo, dove affronterà uno tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, coinvolti nella seconda semifinale. Questo rende la semifinale tra Sinner e Machac ancora più interessante, dato che il percorso verso il titolo richiederà di superare avversari temibili.

Per gli appassionati di tennis, il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport, sul canale Sky Sport Arena, e sarà disponibile anche in streaming su Now e Sky Go. Con il crescente interesse per le performance di Sinner, la semifinale di oggi promette di essere un evento imperdibile per i tifosi.

In sintesi, il match Sinner-Machac rappresenta un’importante opportunità per entrambi i giocatori, con Sinner che punta a consolidare il suo status di numero 1 e Machac che cerca di continuare la sua serie di inattese vittorie. Sarà interessante vedere come si svilupperà l’incontro e chi avrà la meglio per accedere alla finale del Masters di Shanghai.