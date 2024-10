Quando giocano, orario e dove vederla

Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai, che si svolgerà sabato 12 ottobre. La presenza del tennista ceco, che ha sorpreso molti battendo Carlos Alcaraz nei quarti di finale con un punteggio di 7-6, 7-5, ha reso l’incontro particolarmente interessante. Sinner, fratello maggiore nel ranking, ha precedentemente superato Daniil Medvedev, mettendo in mostra un tennis di alta qualità.

La semifinale avrà luogo sabato, ma l’orario esatto deve ancora essere confermato, anche se è previsto che si svolga nelle prime ore della mattina italiana. Il loro unico incontro precedente si è tenuto a marzo a Miami, dove Sinner ha vinto nettamente in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Questo farà sicuramente da sfondo alla resa dei conti tra i due giocatori.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, il match tra Sinner e Machac sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport, in particolare sul canale Sky Sport Arena, e sarà disponibile anche in streaming su Now e Sky Go. Gli appassionati di tennis potranno seguire ogni colpo e strategia di gioco in tempo reale, unendo emozione e spettacolo in un grande evento sportivo.

La semifinale rappresenta un’importante opportunità per Sinner, che ha mostrato una grande crescita e maturità nel corso della stagione. Affrontare un avversario come Machac, che ha dimostrato di avere talento e determinazione surclassando Alcaraz, renderà questa sfida ancora più avvincente. I tifosi sperano che Sinner riesca a mantenere il suo slancio e a guadagnarsi un posto in finale, continuando la sua ascesa nel tennis internazionale.

In sintesi, il match tra Jannik Sinner e Tomas Machac è atteso con grande entusiasmo, e i fan potranno seguire il grande tennis che si svolgerà nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Con la storia del loro precedente incontro e la recente performance di entrambi, la sfida promette di essere un incontro imperdibile per tutti gli appassionati di tennis.