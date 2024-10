Quando gioca Sinner, calendario e dove guardarlo in TV

Per concludere al meglio il 2024 e prepararsi per le Finals di Torino, Jannik Sinner è arrivato a Dubai per partecipare al Six Kings Slam, un prestigioso torneo esibizione che raggruppa i migliori tennisti del mondo. Oltre a Sinner, che è attualmente il numero uno nella classifica ATP, ci saranno anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune, creando grande attesa negli Emirati. Il torneo ha messo in palio un montepremi record.

Il Six Kings Slam ha inizio oggi, 16 ottobre, e si svolgerà fino a sabato 19. Sinner sarà il primo a scendere in campo, affrontando Daniil Medvedev alle ore 18:30 italiane. A seguire, ci sarà la partita tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. I vincitori delle due gare si sfideranno in semifinale, dove ad attenderli ci saranno Novak Djokovic e Rafael Nadal, in programma giovedì 17. La finale è prevista per sabato 19 alle 20.

Il torneo sarà visibile in diretta su Sky, sul canale Sky Sport Tennis (203), ma sarà anche trasmesso in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Dazn, che offrirà la diretta gratuita con commento in italiano. La diretta streaming sarà disponibile su NOW e DAZN, nonché sull’app Sky Go.

Il Six Kings Slam offre il montepremi più alto mai visto in un torneo di tennis. Ogni partecipante guadagnerà 1,5 milioni di euro solo per la partecipazione, cifra che quadruplicherà in caso di vittoria, raggiungendo così i 6 milioni di euro. Questo montepremi supera di gran lunga quelli dei tornei del Grande Slam più remunerativi, come Wimbledon e gli US Open, che offrono 3,6 milioni per il vincitore. Al Roland Garros e agli Australian Open, le cifre sono ancora inferiori, con 2,7 e 2,2 milioni di euro, rispettivamente.

Con questo torneo, Dubai si appresta a diventare un palcoscenico di grande rilievo nell’ambito del tennis internazionale, attirando l’attenzione sia degli appassionati che dei media.