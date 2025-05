Quando gioca Sinner agli Internazionali 2025: Data e Orario

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025, tornando in campo dopo tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Nel turno degli ottavi, Sinner ha superato l’argentino Francisco Cerundolo, attualmente 18° nel ranking mondiale.

Il tennista azzurro dovrà ora affrontare il vincitore del match tra Casper Ruud, numero otto del mondo, e Jaume Munar, 66° nella classifica ATP. Ruud ha vinto il suo incontro odierno, martedì 14 maggio, con un punteggio di 6-3, 6-4.

Sinner scenderà in campo per i quarti di finale giovedì 15 maggio alle ore 19, al Centrale del Foro Italico, che si vestirà ancora di arancione ‘carota’, come accaduto durante il match contro Cerundolo.

Fonte: www.adnkronos.com