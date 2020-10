Il 2016 è stato per Gabriel Garko l’anno della svolta dato che – come confessato recentemente al Grande Fratello Vip – è riconducibile a quel periodo la decisione di togliersi la maschera e di iniziare a vivere la propria vita privata alla luce del sole.

Gabriel, proprio nel 2016, aveva iniziato a dire ad alcuni addetti ai lavori di essere omosessuale ed aveva gettato la maschera svelando alla stampa la sua vera età, fino ad allora sempre falsata per volere dell’ufficio stampa della Ares Film.

Quell’anno Garko è stato fra i co-conduttori del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti e durante una delle tante conferenze stampa aveva parlato di gay e di unioni civili.

“Io icona gay? Se mi desidera un uomo va bene. Sono consapevole di essere un sex symbol, anche se la gente che mi conosce sa come sono. So che devo essere sognato e desiderato da più persone: se devo essere desiderato da un uomo che, per desiderarmi, ha bisogno di pensare che sono gay, va benissimo”

Ed ancora:

“Sulle unioni civili? Penso che se due persone sono maggiorenni e consenzienti sono libere di fare quello che vogliono, non sono in grado di giudicare nessuno. L’importante è che non diano fastidio alle persone che non devono essere infastidite”.