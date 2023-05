quando Fido è allergico a cibi e non solo

Se hai deciso di adottare una palla di pelo, dovresti sapere che ci sono alcune razze di cani che sono a rischio allergia. Vediamo insieme quali sono.

Quando decidiamo di adottare un amico a quattro zampe, soprattutto se di razza, dovremmo informarci su alcune particolarità del nostro amico peloso.

Oltre a conoscere il carattere di Fido, è molto importante, per la salute di quest’ultimo, sapere se il nostro amico peloso è incline a soffrire di allergie, da quelle alimentari a quelle ambientali. Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono le razze di cani a rischio allergia.

Razze di cani a rischio allergia: ecco quali sono

Adottare un cane significa prendersi cura di lui in tutto e per tutto, e per fare ciò è molto importante conoscere il proprio amico a quattro zampe.

Per questo motivo, nel momento in cui adottiamo una piccola palla di pelo, dobbiamo informarci su alcune cose importanti del nostro amico a quattro zampe, come per esempio sulla capacità di adattamento di Fido e sul suo carattere.

Tuttavia, non sono le uniche cose da considerare, infatti per la salute di Fido, è opportuno conoscere anche se il proprio cane possa essere allergico. Qui di seguito vi diremo quali sono le principali razze di cani a rischio allergia.

Golden retriever

Il Golden Retriever può essere allergico a molte cose tra cui al polline e alla povere. Tuttavia questa razza di cane è molto incline a soffrire di dermatite atopica canina.

Bichon Frise

Il Bichon Frise è una delle razze di cani più a rischio allergia, in quanto può essere allergico a molte cose, tra cui: polline, alcuni cibi, tessuti, polvere, sostanze chimiche e pulci o zecche.

Pastore Tedesco

Il Pastore Tedesco è a rischio di presentare una reazione allergica se gli diamo da mangiare i seguenti alimenti: grano, latticini, soia, manzo e pollo. Per questo motivo bisogna fare attenzione a cosa dar da mangiare a questa palla di pelo.

Maltese

Il Maltese può essere allergico alla plastica che compone le sue ciotole (cibo o acqua) o ad alcuni tessuti. Per questo motivo bisogna fare molta attenzione e osservare se Fido ha il prurito quando beve, mangia o si mette nel suo lettino.

Le reazioni allergiche che colpiscono questa razza di cane possono essere davvero pericolose, in quanto possono persino far mancare il respiro al cane.

Cocker Spaniel

Possiamo riscontrare reazioni allergiche anche nel Cocker Spaniel. Quest’ultimo, nello specifico, può essere allergico al polline, alla sabbia e ad alcuni alimenti per cani.

Bull Terrier

Un’altra razza di cane a rischio allergia è il Bull Terrier. Quest’ultimo è infatti incline a soffrire di dermatite atopica canina, causata principalmente da prodotti chimici o detergenti.

Griffone di Bruxelles

Una delle patologie più comuni del Griffone di Bruxelles è l’allergia cutanea. Per questo motivo se si decide di condividere la propria vita con questa razza di cane, è necessario fare sempre attenzione alle orecchie, la pancia e le zampe della palla di pelo per evidenziare i primi segni di allergia e curarlo in tempo.

Staffordshire Bull Terrier

Proprio come la maggior parte dei cani presenti nella classifica delle razze più incline a soffrire di allergia, anche lo Staffordshire Bull Terrier può essere allergico ad alcuni alimenti, come il grano, al polline, alla polvere e alle pulci.

Boxer

Il Boxer è allergico al grano e a tutti i cibi che contengono quest’ultimo. Inoltre questa razza di cane può presentare reazioni allergiche anche a contatto con alcune erbacce ed alberi. Per questo motivo bisogna fare molta attenzione quando portiamo a spasso la nostra palla di pelo.

Labrador

Il Labrador Retriever oltre ad essere incline a soffrire di dermatite atopica canina, come il Bull Terrier, è incline a soffrire di allergie. Nello specifico questa razza di cane può essere allergico ai seguenti alimenti: pollo, mais, soia, pesce, manzo e uova.