Fariba quest’anno su richiesta di Giulia Salemi è stata lontana dai media e dai salotti televisivi, ma nel 2018 – quando sua figlia ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip – ha bazzicato tutte le trasmissioni, fra cui Pomeriggio 5 dove era di casa.

E proprio durante una puntata di Pomeriggio 5 (datata 15 ottobre 2018) ha incontrato a distanza quello che tre anni dopo sarebbe diventato suo genero, Pierpaolo Pretelli.

Lei era lì in qualità di opinionita in collegamento con Corinne Clery, mentre lui era l’ospite d’onore del talk, dato che era stato chiamato per commentare il chiacchierato e mai confermato flirt fra la sua ex Ariadna Romero e il regista Leonardo Pieraccioni.

Quando Barbara d’Urso ha però chiesto a Fariba se conoscesse Pretelli, lei ha risposo “Pierpaolo chi?“.

E’ proprio vero che il mondo del gossip è piccolissimo.

Ecco il video incriminato scovato da un utente su Twitter:

“Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata. Per quanto riguarda lui, è un ragazzo di trent’anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il GF Vip, è normale che sia confuso. Nella casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare mia figlia”.