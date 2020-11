Vasco Rossi, la nuova canzone è in arrivo a Capodanno: il grande annuncio del Blasco affidato a un post sui social.

In un momento buio, nel mondo della musica Vasco Rossi prova a regalare una luce: il rocker di Zocca ha annunciato la data di uscita ufficiale del suo nuovo singolo. E non sarà una data qualunque. Nell’anno della rinascita, il 2021, l’artista ha scelto di lanciare una sua nuova canzone proprio il 1° gennaio. Ecco tutti i dettagli forniti dal Blasco.

Quando esce la nuova canzone di Vasco Rossi?

“Notizia straordinaria!! Il primo singolo del nuovo album uscirà il 1° gennaio 2021. L’anno della rinascita“, queste le poche righe affidate dal Blasco a Instagram per scatenare l’entusiasmo non solo del mondo del web, ma di tutta la sua vivacissima community di fan. L’anno della rinascita, frase che conclude il post, per qualcuno potrebbe anche essere il titolo del nuovo brano o del nuovo album, anche se per il momento il rocker di Zocca non ha lasciato trasparire particolari dettagli al riguardo. Ha però già anticipato di cosa parlerà questo nuovo brano. Ecco il post:

Una canzone d’amore per Vasco Rossi

Il nuovo brano del rocker di Zocca sarà una canzone d’amore. Lo ha anticipato pochi giorni fa lo stesso cantautore emiliano, che ha anche regalato ai fan una riflessione molto profonda sulla differenza tra amore e romanticismo, almeno secondo lui. Per amore il rocker intende “dare tutto senza chiedere nulla in cambio“. Per romanticismo, invece, “vivere pericolosamente e spericolatamente“. Insomma, un significato ‘eroico’ per il cantuatore emiliano, che probabilmente potrebbe riflettere su questo tipo di tematiche anche nel suo nuovo brano. Non resta che aspettare ancora qualche settimana per scoprirlo.