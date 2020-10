Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma un tempo erano grandi amiche, poi qualcosa si è rotto e l’ex manager della Aicos ha duramente attaccato la sua ex assistita su Instagram, accusandola senza mezzi termini di essere una ladra.

Quello che mi era sfuggito è che il giorno dopo l’accusa di furto, la Michelazzo ha additato la Roma di aver fatto “una notte romantica” e di essere stata pagata.

“Sei andata a fare una notte romantica e sei stata pagata. […] ci sono tante persone che fanno questo mestiere, almeno abbi la decenza di farti comprare le borse, le ciabattine di marca, i vestiti. Se lo fai per mestiere io non dico nulla, ma prendi le cose per negozi, non per le case degli altri. Capito?”.

Successivamente Eliana Michelazzo ha pubblicato uno screen di una conversazione WhatsApp fatta con quella che sembrerebbe essere proprio Selvaggia Roma.

Segnalo catfight importante tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo con quest’ultima che accusa la prima di rubare e fare la escort — Alessandra 🐍 (@Mitrucco) August 19, 2020

La chat risale allo scorso 19 novembre e si vede quella che sembrerebbe essere Selvaggia Roma in un selfie allo specchio con la lingerie in bella mostra con scritto “Vado ca**o, che ansia!” e successivamente “Ahah amo che palle!“. Qualche minuto dopo, sempre dalla chat, si vede un’altra foto di un letto d’hotel con scritto “Merdaaaa” ed infine una seguente con una sfilza di banconote da 50 euro distese a terra. Se ne contano 16 per un totale di 800 euro.

“Ecco la prova della sua notte da markettara” – ha commentato Eliana Michelazzo su Instagram – “E con questo chiudo. Ci vediamo in tribunale cara Selvaggia/Sabrina”.

Ecco la chat incriminata e lo sfogo di Eliana Michelazzo: