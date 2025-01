Quando è davvero resistente il nuovo vetro Gorilla Armor 2?

Con la presentazione del Samsung Galaxy S25, l’azienda sudcoreana introduce notevoli innovazioni, in particolare con il Samsung Galaxy S25 Ultra, che è il primo dispositivo al mondo dotato del nuovo vetro protettivo Corning Gorilla Armor 2. Questa novità segna un avanzamento significativo nella protezione dei display dei dispositivi mobili.

Il Gorilla Armor 2 è il risultato di una collaborazione tra Samsung e Corning Inc., rappresentando il primo vetro ceramico antiriflesso progettato specificamente per smartphone. Rispetto alle generazioni precedenti, offre una resistenza superiore a graffi e cadute, nonché migliori proprietà antiriflesso. Questo significa una protezione aumentata per il display, riducendo i rischi di graffi dovuti a oggetti come chiavi e monete e garantendo una visibilità ottimale anche in condizioni di forte illuminazione.

I test di laboratorio effettuati da Corning hanno dimostrato che il Gorilla Armor 2 resiste a cadute da altezze fino a 2,2 metri su superfici simili al cemento, superando ampiamente i prodotti concorrenti, che mostrano danni da un’altezza di circa un metro. Inoltre, presenta una resistenza ai graffi quattro volte maggiore rispetto ai vetri tradizionali, contribuendo a mantenere la chiarezza e la leggibilità del display nel tempo.

In sintesi, il Gorilla Armor 2, disponibile esclusivamente sul Samsung Galaxy S25 Ultra, rappresenta un passo avanti nella tecnologia dei vetri protettivi, evidenziando l’impegno di Samsung e Corning nella creazione di una protezione robusta per gli schermi dei dispositivi di alta gamma.