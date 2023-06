Quando dormono i piccioni sognano di volare 

Uno studio ha dimostrato che anche i piccioni sognano mentre dormono: nel sonno questi uccelli sperimentano visioni di volo

Uno studio ha svelato che, come i mammiferi, anche i piccioni sognano mentre dormono, e non solo. La ricerca ha mostrato che questi uccelli sono in grado anche di provare emozioni nel sonno e sperimentare esperienze come quella del volo.

Anche i piccioni sognano di volare quando dormono: i sorprendenti risultati dello studio

Una recente ricerca ha dimostrato che nella lista degli esseri in grado di sognare vi sono anche i piccioni. Gli studiosi sono riusciti a provare che tale facoltà, che in passato si considerava essere una prerogativa esclusiva dei mammiferi, in realtà appartiene anche a questi uccelli.

I risultati dello studio condotto dai ricercatori dell’Università della Ruhr di Bochum, in Germania, e del Max Planck Institute for Biological Intelligence sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communication e mostrano cosa avviene nel cervello dei piccioni durante il sonno.

Per svelare questo mistero i ricercatori hanno sottoposto un campione di 15 piccioni a videocamere a infrarossi e a risonanza magnetica funzionale. In questo modo gli studiosi hanno monitorato il loro ciclo sonno-veglia, i movimenti degli occhi (verificando se uno o entrambi fossero chiusi o aperti) e la dilatazione della pupilla.

Inoltre sono anche riusciti ad ottenere informazioni relativi all’attività cerebrale e sul flusso del liquido cerebrospinale nei ventricoli.

L’esperimento ha mostrato che, a differenza degli esseri umani, la fase REM (Rapid Eye Movement), ossia la fase del sonno in cui il cervello è più attivo e si verificano i sogni più vividi e strambi, in questi uccelli ha una durata molto minore e avviene diverse volte durante il sonno.

Durante tale fase, nei piccioni vi è una forte attività delle aree del cervello responsabili dell’elaborazione degli stimoli visivi e anche delle aree che tengono sotto controllo l’ambiente esterno durante il volo.

Inoltre è stata riscontrata anche una forte attività cerebrale nell’amigdala, ossia l’area del cervello responsabile dell’emozioni. Tale ulteriore evidenza suggerisce anche la possibilità che i piccioni siano in grado di provare emozioni durante i loro sogni.

Mehdi Behroozi, ricercatore presso la Ruhr-University Bochum e coautore dello studio, ha dichiarato: “Sulla base di queste osservazioni, pensiamo che gli uccelli, proprio come gli umani, sognino durante il sonno REM e potrebbero sperimentare il volo nei loro sogni”.

Le evidenze prodotte dall’esperimento, quindi, lasciano supporre che anche i piccioni sono in grado di sognare. Inoltre durante il sonno possono persino provare emozioni o sperimentare situazioni reali come quella del volo.