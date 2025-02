Quando desiderò avere un nonno come Silvio Berlusconi

A Sanremo 2025, Miriam Leone, attrice e ex Miss Italia, torna sul palco dell’Ariston, segnando un’importante tappa della sua carriera. Il suo debutto al festival coincide con il ricordo di una dichiarazione controversa fatta nel 2008, poco dopo la sua vittoria: affermò di desiderare Silvio Berlusconi come nonno. La battuta, che all’epoca suscitò dibatti, mette in evidenza il carattere giocoso dell’attrice.

Dopo un rifiuto nel 2015 a causa di impegni professionali, Miriam ha accettato l’invito di Carlo Conti per condurre la terza serata del festival insieme a Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, portando con sé il suo charme e carisma. La sua carriera, che si è evoluta dal cinema alla televisione, include ruoli di spicco come Eva Kant nella trilogia di Diabolik e Oriana Fallaci nella serie Rai “Miss Fallaci”.

Il legame tra Miriam Leone e Silvio Berlusconi risale al settembre 2008, quando, fresca vincitrice di Miss Italia, rilasciò un’intervista in cui paragonava la fortuna del nipotino Alessandro nel poter apprendere dall’esperienza del nonno politico. Sebbene la frase fosse pronunciata con leggerezza, attirò attenzione e polemiche, considerando il contesto politico del momento.

All’epoca, la giovane attrice, appena ventitreenne, riuscì a destreggiarsi tra l’attenzione mediatica e a mantenere un atteggiamento sorridente, evitando di scivolare in dibattiti politici. Oggi, Miriam Leone è una delle attrici più apprezzate in Italia, pronta a dimostrare la sua versatilità al pubblico durante il festival.