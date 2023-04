Quando David Hollander lanciò un corso universitario dal titolo “Come il basket può salvare il mondo”, la notizia fece scalpore. Al corso, cui parteciparono i più famosi giocatori dell’NBA e tutte le figure di spicco della pallacanestro mondiale, Hollander spiegava come i principi di base del gioco potessero fornire un nuovo schema per affrontare le diverse sfide che attendevano i suoi studenti nella vita reale. In “Come il basket può salvare il mondo”, a partire dal corso David Hollander si spinge addirittura oltre e presenta una vera e propria filosofia di vita. In libreria e negli store online dal 18 aprile ⛹️‍♀️