Quando ci sarà Prime Day 2024? Le date italiane, quando iniziano le nuove offerte Amazon

Amazon ha confermato le date della nuova edizione del Prime Day che tornerà come di consueto in estate: la decima edizione dell’appuntamento con Amazon Prime Day è in programma il 16 e 17 luglio con centinaia di offerte esclusive per i membri Prime.

Inoltre in Italia, Amazon si appresta a festeggia la decima edizione dell’evento con il Prime Day Festival, definito come un grande evento aperto al pubblico dal 12 al 14 luglio in Salento tra la città di Lecce e la spiaggia di Otranto. Tra gli ospiti vengono citati The Kolors ed Elisa True Crime.

Le offerte Amazon Prime Day 2024 partiranno in Italia allo scoccare delle 00:01 del 16 luglio e proseguiranno fino alle 23:59 del 17 luglio, Amazon promette “un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie tra cui abbigliamento, elettronica, smart home e bellezza, oltre a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy. Offerte incredibili anche su prodotti di grandi marchi come Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri.“

Amazon ricorda che chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e se idoneo potrai aderire alla prova gratuita e approfittare di tutti i vantaggi Prime tra cui spedizione gratis su migliaia di prodotti e accesso ad Amazon Prime Video e Prime Music. Amazon si prepara dunque ad una calda estate offerte con il Prime Day 2024 in programma il 16 e 17 luglio.