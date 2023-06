quando capiscono cosa sta accadendo, intervengono subito

Sentono provenire delle urla dal terreno e quando realizzano cosa stia accadendo, intervengono subito in suo soccorso.

Il posto giusto al momento giusto, certe volte il tempismo è essenziale se si vogliono aiutare animali in difficoltà. Ogni giorno, in giro per il mondo, cani, gatti cavalli e qualsiasi tipo di animale, possono trovarsi in momenti difficili. Questi episodi richiedono l’aiuto dell’uomo e fortunatamente ci sono persone che non guardano dall’altra parte difronte ad un animale in pericolo.

Sentono delle urla provenire dal terreno: corsi in suo aiuto

Una coppia di amici stava passeggiano per le campagne di Glasgow, in Scozia, quando si sono imbattuti in qualcosa di davvero insolito. Dopo aver sentito uno strano lamento straziante si sono avvicinati.

Lo strano urlo proveniva da una minuscola crepa nel terreno e al suo interno hanno trovato un dolce agnellino. Il belato disperato è riuscito nell’intento di chiedere aiuto e i due escursionisti sono arrivati in suo soccorso. Nella campagna vicino a Glasgow, un video commovente mostra uno degli escursionisti che si china per cercare di individuare la pecorella intrappolata. All’inizio l’uomo, chiamato Charlie, sembra confuso su come salvare l’agnellino spaventato.

L’animale lancia un grido di aiuto mentre l’uomo alla fine, riesce ad afferrarlo per il collo e, miracolosamente, dopo qualche strattone, riesce a liberare l’agnello. Insieme all’amico si mettono a ridere di gioia per la liberazione dell’animale. “Portalo a casa“, scherza all’inizio, ma alla fine si complimenta con l’amico per essere riuscito nell’intento di liberarlo. Poi, la coppia di amici, attraversa il sentiero e libera il piccolo agnello vicino al gregge.

Successivamente, gli escursionisti, hanno scoperto che l’agnello, il giorno prima, intorno alle 18:00 era sparito dal resto del gregge. Il video è stato pubblicato su YouTube il 12 maggio dall’utente LochyMacleod con la didascalia: “Eravamo fuori per una passeggiata e abbiamo sentito un rumore da sotto terra“. Grazie ai due uomini e al loro intervento, il piccolo agnello è riuscito non solo a ritrovare il suo gregge ma anche a ritornare dalla sua dolce mamma. Sperando non perda più la via, adesso può pascolare in pace con tutti i suoi simili.