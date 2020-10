Il 19 dicembre del 2016 una nota improvvisa aveva annunciato che Camila Cabello aveva lasciato le Fifth Harmony con cui quattro anni prima aveva debuttato sul palco di X Factor.

“Dopo 4 anni e mezzo insieme siamo state informate dai suoi rappresentanti che Camila ha deciso di lasciare le Fifth Harmony. Le auguriamo il meglio. […] Siamo eccitate di annunciarvi che andremo avanti in 4, Ally, Normani, Dinah e Lauren, siamo 4 forti donne che continueranno con le Fifth Harmony. Non vediamo l’ora che arrivi il nuovo anno e siamo eccitate per il nostro futuro. Harmonizers, in tutto questo siamo insieme, vi amiamo con tutto il cuore”.

La decisione di andare avanti in quattro è stata presa di comune accordo con il loro team, anche se inizialmente era stata presa in considerazione un’altra cantante da arruolare al posto di Camila Cabello. Una cantante che nel 2016 non era famosa ma che oggi è letteralmente esplosa.

Una proposta tuttavia morta sul nascere. A raccontare l’aneddoto è stata Ally Broke.

“Le Fifth Harmony dopo l’abbandono di Camila sono andate avanti come un quartetto, anche se il nostro management ci aveva suggerito un nome che avrebbe potuto sostituirla. Non so se il nome posso dirvelo, ma vi dico che sarebbe stato davvero fantastico! Ora lei è al top e tutti la amano, io in primis. Ma non era quello che pensavamo sarebbe stato giusto per il gruppo, anche se amiamo questa cantante ed è fantastica. Poi beh, probabilmente lei non avrebbe accettato comunque ed avrebbe risposto tipo ‘non so se dovrei entrare qua’, ma ad ogni modo la sua carriera sta già esplodendo”.

O chi è quella cantante che nel 2016 non era famosa ma che ora “tutti la amano”?

Nel dubbio vi lascio con la mia canzone preferita delle 5H.