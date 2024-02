Quando Ashana Persaud incontra Poppy Morgan è amore a prima vista. Finora Ash n…

Quando Ashana Persaud incontra Poppy Morgan è amore a prima vista. 💗Finora Ash non ha mai avuto molta fortuna con le ragazze, ma con Poppy tutto è magnificamente diverso: ogni volta che stanno insieme ha la sensazione che il cuore possa esploderle nel petto da un momento all’altro, ogni pulsazione è uno sparo. 🌌 Poppy la vede, la vede davvero, e la fa sentire al centro esatto di una tela cosmica infinita, proprio lei che non si è mai sentita al centro di nulla ma, piuttosto, una comparsa nella storia di qualcun altro. 💭Di appuntamento in appuntamento, nei vivaci pub di Brighton o sulla riva dell’oceano, le due si avvicinano sempre di più, si scambiano pensieri, speranze e presto iniziano a fare progetti per il loro futuro insieme.

Finché qualcosa di inaspettato e drammatico si frappone tra loro. Ma una storia d’amore come quella di Ash e Poppy non può finire, perché è talmente immensa da sfidare ogni regola. Della vita e, chissà, forse anche della morte. 💞 “Afterlove”, Tanya Byrne