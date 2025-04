Quando arte e viaggio si incontrano: al MUDEC di Milano due mostre per scoprire il mondo in modo diverso

Parlare di cultura e nuovi linguaggi comunicativi attraverso i viaggi è l’obiettivo principale della collaborazione tra Alpitour World e 24 ORE Cultura. Questa iniziativa punta a promuovere il MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, che nel 2025 festeggerà il decimo anniversario con un programma ricco di mostre ed eventi. Tra le esposizioni in programma vi sono “MUDEC Invasion”, dedicata al muralismo e alla street art, e “Travelogue. Storie di viaggi, migrazioni e diaspore”. La prima mostra, visitabile fino al 29 giugno 2025, presenterà opere di artisti contemporanei su pareti site-specific, mentre la seconda, aperta gratuitamente fino al 21 settembre 2025, esplorerà il tema del viaggio attraverso diverse culture.

La collaborazione intende sostenere istituzioni culturali nei luoghi in cui Alpitour è presente, coerenza con la mission e i valori del brand. Oltre alle mostre, si organizzeranno cinque incontri che includeranno convegni e talk con ospiti speciali, dedicati all’evoluzione del viaggio negli ultimi 100 anni. La rassegna cinematografica “Travelogue – I Film” presenterà opere che parlano di viaggi e migrazioni, mentre il Festival Internazionale della Poesia si concentrerà sul viaggio come trasformazione personale.

In aggiunta, ci saranno installazioni come “Dream Box”, laboratori per famiglie e ingressi gratuiti per promuovere una conoscenza consapevole del viaggiare. Questi eventi vogliono non solo celebrare la storia del turismo ma anche stimolare una riflessione sull’identità dei viaggiatori e sul loro incontro con il territorio.