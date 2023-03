quando arriva la nuova canzone

Blanco duetta con Mina: il cantante vincitore di Sanremo 2022 unirà la sua voce con la Tigre di Cremona.

Cosa conta di più nella carriera di un artista? La musica, ovviamente. E così Blanco si fa beffe delle critiche e delle denunce ricevute per il suo “colpo di testa” durante il Festival di Sanremo 2023 e va avanti per la sua strada, pronto a raccogliere nuove soddisfazioni. Il cantautore sta infatti per vivere l’esperienza più emozionante della sua carriera: un duetto con una delle voci più importanti della storia della musica, quella di Mina. Una collaborazione che per lui, già vincitore di Sanremo e artista pluripremiato, varrà più di ogni consacrazione possibile e immaginabile.

Blanco canta con Mina: l’annuncio

La notizia non è stata confermata ancora dal diretto interessato, ma è stata riportata da Il Messaggero. Riccardo Fabbriconi, pronto a lanciare il suo secondo album dopo il successo dello scorso anno, si sarebbe fatto avanti per cercare di realizzare un sogno: duettare con Mina. Un sogno che sapeva di poter trasformare in realtà, visto che la stessa Tigre di Cremona aveva fatto trasparire il proprio apprezzamento per quel giovane cantante carico di energia che aveva sorpreso tutti i a Sanremo nel 2022.

Blanco

A fare da tramite tra i due sarebbe stato quindi Massimiliano Pani, figlio e produttore della più grande cantante italiana, che aveva già confermato lo scorso anno un interessamento di Mina per l’artista di origine bresciana.

Quando esce la canzone di Blanco e Mina?

Non conosciamo per il momento i dettagli su questa nuova canzone dell’artista di L’isola delle rose, grande protagonista di Sanremo 2023 per il “fioricidio” che lo ha reso uno dei più controversi artisti dell’ultima edizione della kermesse.

Sappiamo però che il brano sarebbe già in fase di produzione tra lo studio svizzero, di Lugano, della cantante cremonese e quello milanese di Michelangelo, da anni spalla di Blanco. L’uscita in radio e sulle piattaforme dovrebbe essere prevista, salvo sorprese o ritardi, per il 14 aprile.