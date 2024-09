Qualunque sia la sentenza, rimarrò in carica

Il 26 settembre 2024, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato che una possibile condanna nei suoi confronti non rappresenterebbe un problema per lui, bensì un grave problema per l’Italia e per il suo sistema di giustizia. Durante un incontro con l’Associazione stampa estera, ha sottolineato che tale condanna avrebbe ripercussioni sullo Stato di diritto e sull’approccio dell’Italia nei confronti dell’immigrazione clandestina, rischiando di creare un pericoloso precedente a livello internazionale. Salvini ha espresso fiducia nella giustizia, auspicando una pronuncia sensata e serena, e ha affermato che continuerà a esercitare le sue funzioni indipendentemente dall’esito del processo, che spera possa concludersi con un’assoluzione.

Il leader della Lega ha definito il processo in corso come politico e frutto di un’istruttoria orchestrata dalle forze politiche di sinistra. Ha manifestato speranza che un giudice indipendente possa giungere a conclusioni che considera evidenti. Ha anche aggiunto che, qualora il primo grado di giudizio lo condannasse, ci sarebbero ancora due gradi di giudizio disponibili in Italia, il che offre la possibilità di ribaltare una decisione iniziale.

Salvini ha affermato che, indipendentemente dall’esito della sentenza, continuerà a lavorare sulle questioni legate all’alta velocità, mantenendo un atteggiamento sereno, anche se una condanna potrebbe renderlo “un po’ più incazzato”. La sua dichiarazione evidenzia una strategia di resistenza e determinazione, sottolineando la convinzione che l’Italia abbia un sistema giuridico solido che possa garantire equità in qualsiasi situazione.

In generale, le sue parole riflettono la volontà di non farsi abbattere da eventuali difficoltà legali e di rimanere concentrato sugli obiettivi politici e amministrativi, mettendo in risalto il suo impegno sia nel contrasto all’immigrazione clandestina sia nello sviluppo di infrastrutture. Salvini sembra deciso a non lasciare che le accuse politiche influenzino la sua carriera, ribadendo la sua fiducia nella giustizia italiana e nel suo operato ministeriale.