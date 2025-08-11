34 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Lavoro

Quality Engineer – Milano

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro


Quality Engineer




Randstad Talent Selection è la divisione specializzata nella Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Per azienda internazionale, stiamo cercando un Quality Engineer.

Si offre un inserimento a tempo indeterminato con una Ral indicativa di 40K. I benefit includono mensa aziendale, welfare, orario flessibile e smart working.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Addetto/a Amministrativo/a Senior – Milano

Cerchiamo un Addetto/a Amministrativo/a Senior per gestire la contabilità generale. Requisito chiave: esperienza pregressa. Beneficio: crescita professionale.

RAMS Engineer Torino

Teoresi S.p.A. cerca talenti per l'Aerospazio e Difesa; requisito chiave: esperienza tecnica. Beneficio: crescita in un contesto internazionale.

Elettromeccanico Trasfertista Milano

Mecalux progetta e produce sistemi di stoccaggio; un requisito chiave è l'innovazione. Beneficio: ottimizzazione dello spazio e operatività.

Quality Engineer – Milano

Randstad Talent Selection cerca un Quality Engineer per azienda internazionale. Richiesta esperienza in controllo qualità. Benefit: orario flessibile.

Consulente di Vendita – Pistoia

Consulente di Vendita per prodotti professionali Revlon a Pistoia. Requisito chiave: esperienza nelle vendite. Beneficio: crescita professionale nel settore beauty.

Articolo precedente
PMI e cybersicurezza: le nuove guide di ACN per proteggersi
Articolo successivo
Ferragosto ad Alassio: eventi imperdibili di musica e cultura
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.