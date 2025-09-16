21.9 C
GEWISS è un’azienda multinazionale italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche e servizi innovativi per:

  • home and building automation
  • protezione e distribuzione dell’energia
  • mobilità elettrica
  • illuminazione intelligente

Fondata su un’idea rivoluzionaria legata all’uso del tecnopolimero nei sistemi elettrici, GEWISS si distingue per i valori di integrità, eccellenza e sostenibilità.

Attualmente siamo in fase di crescita e cerchiamo i migliori talenti per supportare la nostra evoluzione.

Stiamo cercando un/a Quality Engineer Electronics da inserire nella Direzione Product Quality presso la sede di Cenate Sotto.

RUOLO E RESPONSABILITÀ

  • Collaborare con i team di progettazione, industrializzazione e supply chain nella pianificazione avanzata della qualità (APQP).
  • Redigere e mantenere la documentazione di qualità per dispositivi elettronici (piani di controllo, FMEA, procedure di test).
  • Supportare audit interni ed esterni presso fornitori relativi a processi di produzione.
  • Analizzare le cause radice e gestire azioni correttive/preventive (CAPA) per non conformità segnalate.
  • Supervisionare assemblaggio e test durante l’avvio della produzione di nuovi prodotti.
  • Monitorare le metriche di qualità e promuovere miglioramenti continui tramite strumenti di qualità come Lean e Six Sigma.

REQUISITI

  • Laurea in Ingegneria, preferibilmente elettronica/elettrotecnica.
  • Esperienza di 2/3 anni in ruoli simili, con focus su prodotti elettronici (HW e SW).
  • Conoscenza dei processi industriali di produzione e assemblaggio di dispositivi elettronici.
  • Competenze in metodologie di qualità (LEAN, FMEA, APQP, PPAP, audit fornitori).
  • Buona conoscenza della lingua inglese.
  • Capacità di analisi, organizzazione e problem solving.
  • Ottime capacità di comunicazione e collaborazione.

COS’È OFFERTA

  • Ambiente stimolante e dinamico.
  • Autonomia e responsabilità.
  • Formazione continua e opportunità di carriera.

Se vuoi essere parte di un progetto innovativo e in crescita, candidati subito!


