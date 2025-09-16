GEWISS è un’azienda multinazionale italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche e servizi innovativi per:
- home and building automation
- protezione e distribuzione dell’energia
- mobilità elettrica
- illuminazione intelligente
Fondata su un’idea rivoluzionaria legata all’uso del tecnopolimero nei sistemi elettrici, GEWISS si distingue per i valori di integrità, eccellenza e sostenibilità.
Attualmente siamo in fase di crescita e cerchiamo i migliori talenti per supportare la nostra evoluzione.
Stiamo cercando un/a Quality Engineer Electronics da inserire nella Direzione Product Quality presso la sede di Cenate Sotto.
RUOLO E RESPONSABILITÀ
- Collaborare con i team di progettazione, industrializzazione e supply chain nella pianificazione avanzata della qualità (APQP).
- Redigere e mantenere la documentazione di qualità per dispositivi elettronici (piani di controllo, FMEA, procedure di test).
- Supportare audit interni ed esterni presso fornitori relativi a processi di produzione.
- Analizzare le cause radice e gestire azioni correttive/preventive (CAPA) per non conformità segnalate.
- Supervisionare assemblaggio e test durante l’avvio della produzione di nuovi prodotti.
- Monitorare le metriche di qualità e promuovere miglioramenti continui tramite strumenti di qualità come Lean e Six Sigma.
REQUISITI
- Laurea in Ingegneria, preferibilmente elettronica/elettrotecnica.
- Esperienza di 2/3 anni in ruoli simili, con focus su prodotti elettronici (HW e SW).
- Conoscenza dei processi industriali di produzione e assemblaggio di dispositivi elettronici.
- Competenze in metodologie di qualità (LEAN, FMEA, APQP, PPAP, audit fornitori).
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Capacità di analisi, organizzazione e problem solving.
- Ottime capacità di comunicazione e collaborazione.
COS’È OFFERTA
- Ambiente stimolante e dinamico.
- Autonomia e responsabilità.
- Formazione continua e opportunità di carriera.
Se vuoi essere parte di un progetto innovativo e in crescita, candidati subito!
