Lavoro

Quality Engineer – Bergamo

Offerte di Lavoro

GEWISS è un’azienda multinazionale italiana attiva a livello globale. Si occupa di:

  • Soluzioni tecnologiche per l’home and building automation
  • Protezione e distribuzione dell’energia
  • Mobilità elettrica
  • Illuminazione intelligente

La storia di GEWISS è segnata dall’innovazione e dalla qualità. Scopri di più sui nostri prodotti e servizi. Contattaci!


Quality Engineer – Bergamo

GEWISS, leader nell'innovazione tecnologica, cerca esperti in automazione. Richiesta competenza in sistemi energetici; offre crescita professionale.

