Quality Engineer – Bergamo

- Soluzioni tecnologiche per l’home and building automation
- Protezione e distribuzione dell’energia
- Mobilità elettrica
- Illuminazione intelligente
La storia di GEWISS è segnata dall’innovazione e dalla qualità. Scopri di più sui nostri prodotti e servizi. Contattaci!
💼 Altre Offerte di Lavoro
GEWISS, leader nell'innovazione tecnologica, cerca esperti in automazione. Richiesta competenza in sistemi energetici; offre crescita professionale.
International Key Account: gestisce clienti strategici globali. Richiesta esperienza in vendite B2B. Beneficio: crescita professionale internazionale.
Ruolo: Consulente Pazienti, gestisce relazioni con pazienti. Requisito: esperienza in customer service. Beneficio: ambiente dinamico in un leader del settore odontoiatrico.
Ruolo: International Key Account per gestire clienti chiave. Requisito: esperienza commerciale internazionale. Beneficio: crescita professionale in un'azienda leader.
ICT Project Manager per coordinare progetti innovativi nel settore automotive; richiede esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: sviluppo professionale in un ambiente globale.