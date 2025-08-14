Qualità e stabilità: il governo Meloni tra rassicurazione e sfide

Un governo stabile e duraturo non si misura solo in giorni di attività, ma anche nella sua qualità politica. Il professor Carlo Galli, in un’intervista, ha descritto la presidenza di Giorgia Meloni come “rassicurante” per gli italiani, paragonandola a una Democrazia Cristiana conservatrice del passato.

Galli, nel criticare la Meloni e la Democrazia Cristiana, ha inavvertitamente rinforzato la posizione della presidente del Consiglio e del suo esecutivo. Attualmente, l’opposizione è frammentata in tre correnti: la sinistra radicale e massimalista di Elly Schlein, la populista di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle, e l’estremista di Fratoianni, Bonelli e Salis. A queste si aggiunge il sostegno del segretario della Cgil, Maurizio Landini, e di una rete mediatica ed intellettuale che alimenta il loro progetto politico.

In questo contesto, Galli sottolinea come sia fondamentale avere un governo che rassicuri i cittadini di fronte a un’opposizione centrata su attacchi personali e delegittimazioni. La presenza di un esecutivo che offre “garanzia” è cruciale per chi non approva l’estremismo ideologico e i conflitti politici aggressivi, tipici di gruppi privi di una solida cultura di governo e focalizzati solo sulla distruzione del nemico.

Quando anche i critici del governo Meloni riconoscono in essa una fonte di rassicurazione, diventa chiaro che le alternative politiche proposte dall’opposizione appaiono astratte e poco concrete. Pertanto, la stabilità e la durata dei governi non sono semplicemente una questione quantitativa, ma rappresentano un elemento essenziale di qualità politica, come evidenziato dalle parole di Galli.