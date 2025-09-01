Qualità della dieta italiana e cibo ultra-processato

Lo studio pubblicato su Frontiers in Nutrition ha analizzato la qualità della dieta italiana attraverso diversi indici, tra cui l’AIDGI e il WISH2.0, focalizzandosi sul consumo di alimenti ultra-processati (UPF). I dati considerati provengono da due periodi: 2005-2006 e 2018-2020, e riguardano adulti e anziani.

I punteggi AIDGI e WISH2.0 si attestano intorno al 50% del massimo teorico, suggerendo significativi margini di miglioramento. Gli anziani, in particolare le donne, hanno mostrato abitudini alimentari più salutari rispetto agli adulti, ma il trend ha mostrato un incremento del consumo di UPF, che è raddoppiato rispetto al passato nonostante rappresenti solo il 6% del peso totale della dieta, contribuendo al 23% dell’energia totale.

La dieta italiana sta subendo un cambiamento verso l’occidentalizzazione, con un abbassamento del consumo di cereali integrali, frutta e verdura. Questo studio ha utilizzato i dati dell’European Food Consumption Comprehensive Database, analizzando due periodi rappresentativi della popolazione italiana. I metodi di raccolta dati erano diversi ma entrambi affidabili e comparabili.

L’AIDGI misura l’aderenza alle linee guida italiane, attribuendo punteggi in base al consumo raccomandato di vari gruppi alimentari. Risultati recenti mostrano una diminuzione della qualità dietetica tra gli adulti, mentre gli anziani hanno mantenuto punteggi più alti. La presenza degli alimenti ultra-processati è in crescita, con un impatto negativo sulla qualità nutrizionale complessiva.

Questo studio mette in evidenza la necessità di un miglioramento nell’aderenza alle linee guida nutrizionali, suggerendo la necessità di politiche più efficaci per promuovere una dieta più sana e sostenibile.