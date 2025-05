Qualifiche Sprint GP Miami, Antonelli in pole. Ferrari, ennesimo flop.

Kimi Antonelli conquista la pole position nella Sprint del GP di Miami, segnando un debutto eccezionale con il miglior tempo di 1’26”482. Il giovane pilota della Mercedes, appena 18enne, ha battuto Oscar Piastri della McLaren, attuale leader del Mondiale, che partirà dalla seconda posizione. La prima fila è completata da Piastri, mentre Lando Norris, anch’esso della McLaren, si classifica terzo.

Max Verstappen, fresco papà e pilota della Red Bull, chiude la seconda fila al quarto posto. Il britannico George Russell, della Mercedes, ottiene il quinto tempo, precedendo Charles Leclerc della Ferrari, che partirà dalla sesta posizione. Lewis Hamilton, compagno di squadra di Leclerc, si colloca settimo, occupando la quarta fila.

La Ferrari non riesce a brillare durante le qualifiche, con entrambi i piloti lontani dalle prime posizioni, segnalando un flop significativo per il team. La gara si preannuncia comunque emozionante, con Antonelli e Piastri pronti a battagliare per il vertice.