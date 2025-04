Qualifiche GP Arabia Saudita: pole per Verstappen e delusione Ferrari. La griglia di partenza

Max Verstappen ha conquistato un’improvvisa pole position nelle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, segnando un tempo record di 1’27″294. Il pilota olandese partirà dalla prima fila insieme a Oscar Piastri, che ha chiuso secondo con la sua McLaren, beffato dal campione del mondo all’ultimo giro. George Russell, a bordo della Mercedes, si è qualificato in terza posizione.

Charles Leclerc, con la Ferrari, ha ottenuto un deludente quarto posto e si trova ancora una volta nella seconda fila. In terza fila ci sono Kimi Antonelli, appartenente alla Mercedes, e Carlos Sainz, finalmente a suo agio con la Williams, che precede Lewis Hamilton, ex pilota Ferrari, ora in settima posizione.

La vera delusione del giorno è stata Lando Norris, che, dopo poco più di due minuti dall’inizio del Q3, ha colpito il muro senza completare un giro a causa di una manovra troppo veloce su un cordolo, finendo così in decima posizione. A completare la top ten ci sono Yuki Tsunoda, ottavo con la Red Bull, e Pierre Gasly, nono con l’Alpine.

La griglia di partenza si presenta così: 1. Max Verstappen (Red Bull), 2. Oscar Piastri (McLaren), 3. George Russell (Mercedes), 4. Charles Leclerc (Ferrari), 5. Kimi Antonelli (Mercedes), 6. Carlos Sainz (Williams), 7. Lewis Hamilton (Ferrari), 8. Yuki Tsunoda (Red Bull), 9. Pierre Gasly (Alpine), 10. Lando Norris (McLaren). Gli altri piloti completano la lista, con Alexander Albon (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls) e altri, fino a Gabriel Bortoleto (Sauber) in ventesima posizione.