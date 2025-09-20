Qualifiche Ferrari deludenti a Baku: Hamilton e Leclerc in crisi

Le qualifiche della Ferrari hanno suscitato grandi aspettative, soprattutto dopo quattro pole position consecutive ottenute da Charles Leclerc. Tuttavia, a Baku, Leclerc ha avuto un incidente che ha interrotto il suo giro prima di completare il primo tentativo in Q3. Dall’altra parte, Lewis Hamilton si è trovato eliminato in Q2 nonostante avesse mostrato un buon ritmo nelle prove.

Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato l’esito delle qualifiche. Riguardo alle gomme e al carburante, Vasseur ha chiarito che non era possibile imbarcare più benzina e che tutti i team erano con le gomme al limite. La pole è stata ottenuta con gomme Soft, mentre il secondo tempo è stato segnato con gomme Medium, un risultato che ha sorpreso tutti.

Vasseur ha anche accennato a come la preparazione delle gomme Medium non sia stata ottimale, a causa delle temperature fredde e delle raffiche di vento. Leclerc ha mostrato un buon andamento fino all’incidente, sebbene non fosse veloce quanto Carlos Sainz.

Per quanto riguarda la gara, Vasseur ha sottolineato che la situazione può cambiare e che, nonostante sia difficile sorpassare a Baku, ci saranno opportunità, soprattutto se si verificheranno incidenti. Infine, il team dovrà essere pronto a rispondere agli eventi imprevisti durante la gara, augurandosi di sfruttare al meglio ogni possibilità.