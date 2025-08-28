Qualificazioni Champions: le squadre italiane a confronto

Il quadro delle squadre qualificate per l’edizione 2025/2026 è finalmente completo. Le formazioni che partecipano sono Qarabag, FC Copenaghen, Bruges e Benfica, che si uniscono alle altre 32 già qualificate. Da notare l’assenza di José Mourinho, il cui Fenerbahce è stato eliminato all’ultimo turno preliminare. Tra le sorprese figura il Kairat Almaty, che rappresenta una meta piuttosto lontana, in Kazakistan.

Si delineano ora le squadre qualificate e le loro fasce in vista del sorteggio per la fase a girone unico, che si presenta per la seconda volta in questo formato. Le compagini italiane in gara sono quattro: l’Inter è collocata in prima fascia, grazie al suo recente percorso in Champions. L’Atalanta e la Juventus sono in seconda fascia, mentre il Napoli, guidato da Conte, si trova in terza.

Ogni squadra avrà l’opportunità di disputare otto partite, con l’obiettivo di raggiungere la fase a eliminazione diretta. Le prime otto squadre classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre quelle dalla nona alla ventiquattresima dovranno affrontare gli spareggi. Il montepremi per questa edizione offre ulteriori motivazioni alle squadre coinvolte.