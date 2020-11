Al giorno d’oggi, si sa, tutto o quasi gira intorno ai social network. Rappresentano, probabilmente, lo strumento di maggiore importanza e sicuramente quello più efficace per aumentare la propria visibilità.

Al giorno d’oggi, si sa, tutto o quasi gira intorno ai social network. Rappresentano, probabilmente, lo strumento di maggiore importanza e sicuramente quello più efficace per aumentare la propria visibilità e immagine. Così come per chi vende servizi e/o prodotti o per chi scrive, i social network rappresentano un’eccezionale strumento anche per musicisti, DJ e cantanti. Si, perché oggi sui social è possibile promuovere la propria musica in maniera molto più semplice e veloce rispetto al passato.

Esistono numerosi social network dove promuovere la propria musica in maniera efficace e per ognuno di essi è necessario adottare una strategia ben precisa. Prima di parlarne però, è doveroso fare un piccolo appunto su YouTube,probabilmente la prima piattaforma di videosharing che ha rappresentato per tanto tempo un vero e proprio trampolino di lancio per aspiranti cantanti e musicisti.

Strategie di marketing

Promuovere la propria musica

Prima di vedere quali sono i migliori social network utili a questo scopo e come utilizzarli nella maniera più giusta ed efficace, è bene capire nel dettaglio le prime cose da fare, sia se si è principianti, sia se si è già abbastanza esperti.

Creazione del marchio – La prima cosa da fare, per distinguersi dalla massa e rendersi unici, è la creazione del personale logotipo o marchio . Il marchio sarà poi successivamente parte integrante di ogni contenuto, comparendo sempre in qualsiasi post o pubblicità.

– La prima cosa da fare, per distinguersi dalla massa e rendersi unici, è la creazione del personale o . Il marchio sarà poi successivamente parte integrante di ogni contenuto, comparendo sempre in qualsiasi post o pubblicità. Creazione di un sito web -Altrettanto importante è la creazione di un proprio sito web ; attraverso di esso è possibile vendere la propria musica e aumentare ulteriormente la propria visibilità , riempendo l’home page di contenuti e di promozioni. Anche qui è importante la presenza del marchio, ma anche il design: è bene quindi includere caratteri speciali, il logo e colori accesi e vivaci per colpire subito gli utenti anche dal punto di vista estetico.

I principali social network

Dopo aver visto quali sono le principali cose da fare, è arrivato il momento di scoprire quali sono i principali social network da utilizzare e in che modo.

– Nonostante la fama crescente di tanti altri social network, risulta essere ancora il , mostrando ancora un elevato potenziale sotto l’aspetto della promozione musicale. Questo perché, si tratta di una piattaforma che possiede un numero elevatissimo di utenti, offrendo la possibilità di ove è possibile pubblicare i propri contenuti riuscendo a coinvolgere l’intero mondo. Questo ovviamente prevede un investimento, che però non risulta essere molto elevato: con 100-200 euro al mese è infatti possibile riuscire a creare una rete molto numerosa di follower. Inoltre, è possibile così da mettere a conoscenza gli utenti di vari concerti o spettacoli che si terranno. Instagram – Rappresenta probabilmente il social network più in voga degli ultimi anni e forse quello più indicato per raggiungere il maggior numero di persone. Perché se è vero che Facebook possiede un elevatissimo numero di utenti, è anche vero che Instagram possiede più tipi di target (principalmente giovani, rispetto a Facebook che è un regno un po’ diverso). Se si sceglie di utilizzare Instagram, la prima cosa da fare è trasformare il proprio account personale in account aziendale. Con l’account aziendale è infatti possibile avere accesso a dati e statistiche, oltre che a poter pubblicizzare i propri post. È di fondamentale importanza, in seguito, la creazione di un profilo piacevole da vedere e in grado di catturare l’attenzione degli utenti; grande importanza va quindi data all’immagine del profilo, alla descrizione in bio e ai contenuti in evidenza. Sono questi i 3 elementi principali in grado di catturare l’attenzione. Per aumentare ulteriormente la propria visibilità un’altra strategia potrebbe essere quella di postare i contenuti in orari strategici, ovvero quegli orari in cui è presente il maggior numero di persone online. Importante è, poi, l’uso degli hashtag. Attraverso questa funzione, infatti, soprattutto se utilizzata nel modo corretto, è possibile raggiungere un numero e un target ancora più vasto. Infine, assolutamente vietato sottovalutare le storie di Instagram. Al pubblico interessa rimanere costantemente aggiornato anche sulla quotidianità: a questo scopo, niente di meglio delle stories.