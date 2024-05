Quali sono le tue radici? Scoprilo guardando le dita dei tuoi piedi

Non sarebbe bello scoprire da quale antico popolo discendiamo? Di solito quando facciamo il nostro albero genealogico o cerchiamo le nostre origini riusciamo ad andare un po’ indietro nel tempo, ma non tantissimo. Non sarebbe bello scoprire quali sono le nostre origini, se romane, egiziane, celtiche e via discorrendo? C’è un modo per scoprirlo e basta guardare le dita dei nostri piedi.

Ognuno di noi ha dietro alle spalle una storia fatta di generazioni di persone che ci hanno precedute. Ogni famiglia fa giri immensi e si arriva a volte a scoprire che abbiamo origini davvero lontane, che ci portano in Paesi anche esotici.

Ripercorrere a ritroso la storia della propria famiglia e dei propri antenati è un bel modo per comprendere da dove veniamo, chi siamo e dove stiamo andando. Oltre che un ottimo modo per capire che siamo alla fine tutti fratelli!

Questo simpatico quiz, nel dettaglio, ci permette di scoprire, solo guardando come sono messe le dita dei piedi, le nostre origini.

Siamo egiziani, romani, greci, germanici o celtici? Ecco come fare per capirlo alla perfezione, con l’aiuto di un’immagine e anche di un video!

Quali sono le nostre origini in base a come sono posizionate le dita dei piedi

In questo video ci sono tutte le istruzioni per capire se le nostre origini sono egiziane, romane, greche, germaniche oppure celtiche. Per capire da dove discendiamo non dobbiamo far altro che dare un’occhiata alle dita dei nostri piedi. Possiamo prendere un pennarello e disegnare il piede su un foglio o un cartoncino, così da tirare poi una linea che parte dall’alluce e arriva al dito più piccolo.

In base alla “piega” che questa linea prende (se è dritta ma obliqua, dritta e orizzontale o se fa dei giri immensi) possiamo scoprire quali sono le nostre origini. Un modo simpatico e carico da provare anche questa estate in spiaggia o in piscina, quando i piedi di tutti saranno “liberi” complici il caldo e la voglia di indossare infradito, sandali e ciabatte.

