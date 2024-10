Quali sono le sue condizioni

Ieri, 2 ottobre, Nanni Moretti era atteso al Cinema Vittoria di Napoli per la serata dedicata al suo ultimo film, “Vittoria”, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Tuttavia, il regista è stato colpito da un infarto cardiaco, un evento drammatico che lo ha costretto a non partecipare.

La notizia dell’infarto è stata comunicata dallo stesso Moretti tramite un video registrato nell’ospedale in cui è ricoverato. Nel video, con tono rassicurante, il regista ha detto: “Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto”. Queste parole hanno offerto immediato conforto e sollievo ai suoi numerosi fan e sostenitori, che hanno apprezzato il gesto di prendersi cura del loro stato d’animo.

Secondo fonti vicine al Cinema Vittoria, l’infarto di Moretti sarebbe avvenuto un giorno prima dell’evento, il 1 ottobre. Dopo essere stato ricoverato e aver stabilizzato le sue condizioni di salute, il regista ha ritenuto importante scusarsi per la sua assenza, mostrando così la sua attenzione verso il pubblico che lo segue da tanti anni.

Fortunatamente, l’infarto sembrerebbe non aver avuto conseguenze gravi per Moretti. I presenti al video hanno notato che il regista appariva in buone condizioni e manifestava segni di recupero. La sua spontaneità e sensibilità nei confronti dei fan si sono nuovamente evidenziate, dimostrando un legame forte con il suo pubblico.

Il film “Vittoria”, di cui doveva annunciare la presentazione, è ambientato a Torre Annunziata, un comune vicino Napoli, e ha già fatto il suo esordio alla 81esima Mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti Extra. Nonostante l’imprevisto, l’evento è stato caratterizzato da un clima di attenzione e affetto, tanto verso il regista quanto verso la sua opera. I fan, infatti, attendono con ansia il suo ritorno, sperando di rivedere presto Moretti sul grande schermo e in buone condizioni di salute.