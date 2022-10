quali sono le sue cause, i vari sintomi e la cura

Perdita di pelo nel cane? Un problema molto diffuso nell’animale domestico. Vediamo, insieme, quali sono le principali cause, i sintomi tipici e la cura più adatta.

Una delle cose che preoccupa di più, quando ci si prende cura di fido, è la sua salute. Questo perché il peloso ha un organismo molto delicato e lui necessita di molte attenzioni per poter vivere bene. Nonostante le cure del padrone, ci sono malattie comuni che possono colpirlo. Una di queste è la perdita di pelo nel cane. Vediamo di cosa si tratta e come intervenire a riguardo.

Perdita di pelo nel cane: cause e sintomi

Si tratta di una problematica molto comune e può colpire i pelosi di ogni razza, genere ed età. Sono diverse le cause scatenanti, così come alcuni sintomi che possono manifestarsi. Leggiamo qui.

Ogni padrone fa il massimo per fare in modo che il suo cagnolino abbia tutto ciò che gli occorre nella sua quotidianità.

A cominciare dall’alimentazione fino a i comfort migliori per il suo angolino preferito e il suo benessere giornaliero, diamo al peloso tutte quelle cose che possono renderlo felice.

Non ci si pensa mai abbastanza, ma ogni piccola cosa, anche in casa, può influenzare la sua mente e il suo corpo, in positivo ma anche in negativo.

La sua salute psicofisica dipende tanto dalla qualità della vita che cerchiamo di donargli e, spesso, può non bastare per proteggerlo.

Alcune volte, non si può fare nulla per bau, soprattutto se sopraggiungono delle problematiche tipiche a cui è soggetto.

Un problema molto diffuso, in tutte le razze e nei pelosi di qualsiasi età, è proprio la perdita di pelo.

Tale condizione può dipendere da diverse cause, come una problematica della pelle del cane oppure riguardante il sistema immunitario, ma anche il suo sistema endocrino e linfatico.

Diversi tipi di perdita di pelo e nel cane

L’alopecia nel cane può manifestarsi in modi diversi. La perdita di pelo può avvenire a chiazze rotonde, può essere simmetrica, presentarsi con delle croste o con una desquamazione della pelle, ma anche con l’infiammazione della zona interessata.

In base alla causa scatenante, si potrà agire con il suo rimedio. Innanzitutto, è necessario capire se il problema non sia dovuto a graffi e se non ricrescono in zone irritate del corpo.

La perdita di pelo nel cane può essere la conseguenza di squilibri ormonali, come l’ipertiroidismo nel cane o la Sindrome di Cushing del cane, malattie entrambe gravi e potenziali cause della caduta di pelo.

Anche la presenza di forte stress o un lungo periodo di ansia possono favorire la perdita di pelo nel cane, proprio come accade in noi esseri umani.

Altre cause della caduta di pelo

Non molti sanno che parassiti quali pulci e zecche nel cane, ma anche la presenza di acari, favoriscono la nascita di questo problema, insieme ad un forte prurito e a maggiore sensibilità.

Ci sono tante altre cause comuni della perdita di pelo nel cane, come le seguenti:

Gravidanza nel cane femmina (nella fase di allattamento);

Genetica ;

; Rogna nel cane (Demodettica);

Dermatite da leccamento compulsivo (causa della caduta dei peli);

Alimenti o integratori contenenti additivi, conservanti e coloranti che favoriscono reazioni allergiche e conseguenze;

contenenti additivi, conservanti e coloranti che favoriscono reazioni allergiche e conseguenze; Follicolite nel cane (causata da infezioni, anomalie, traumi o malattie immunitarie).

Fido e la caduta dei peli: diagnosi e cura

Soltanto con una corretta diagnosi si può capire l’origine precisa di questo problema nell’animale domestico. Vediamo, allora, in cosa consiste e come capirne il livello di gravità in fido, così come orientarsi verso la cura più idonea.

In base a come si manifesta la perdita di pelo si può intervenire con la sua cura. Se si nota la caduta di esso, occorre avvisare il veterinario di fiducia ed effettuare la diagnosi approfondita.

Si possono notare diverse aree con perdita di pelo, in cui la pelle di fido è spessa e squamosa e i peli cadono in modo irregolare.

Ci può essere arrossamento e infiammazione della pelle, tutte condizioni dovute alle varie causi che abbiamo visto sopra.

La perdita di pelo nel cane viene curata, di solito, con l’utilizzo di shampoo idratanti e, se la sua situazione lo richiede, tramite alcuni antibiotici.

Qualora la causa scatenante del problema sia un’allergia alimentare, si agirà modificando la sua alimentazione, con molta attenzione ad ogni cibo che verrà offerto nei pasti per bau, integrando alimenti ricchi di Omega 3 e 6.

Nel caso in cui la causa sia uno squilibrio ormonale, allora occorrerà sottoporre il cane ad un trattamento farmacologico.

Prima della cura, la prevenzione

É molto importante, per la salute del cane, fare una buona prevenzione, usando regolarmente antiparassitari, controllando la presenza di parassiti interni ed esterni.

Sempre consigliato l’uso di prodotti e saponi specifici per il bagno e la pulizia del peloso, ricordando che il bagnetto va fatto non più di 2 volte al mese.

Anche spazzolare i peli di fido una volta al giorno è essenziale, così come effettuare una pulizia accurata della cuccia e dei tessuti di cui fa uso, per eliminare sporcizia e possibili insetti.

Non trattare mai con sufficienza la caduta dei peli nel cane, poiché può essere il segnale di un problema più profondo, che deve essere portato alla luce.