quali sono le razze feline che rischiano per la salute

Calcoli renali nel gatto? Ci sono, in natura, delle razze feline che hanno maggiore rischio di ammalarsi rispetto ad altre. Vediamo quali sono gli esemplari predisposti.

Così come può accadere tra gli esseri umani, anche tra i felini ci sono esemplari più sani e quelli che tendono a stare più male per malattie o disturbi, più o meno comuni. In questo articolo, andiamo a conoscere un problema molto diffuso: i calcoli renali nel gatto, di cui soffrono razze feline specifiche.

I felini e la predisposizione alla malattia

Una recente ricerca scientifica ci dice che esistono delle razze feline maggiormente predisposte a sviluppare i calcoli renali e ureterali. Approfondiamo qui di seguito sullo studio effettuato.

I nostri amici felini possono essere anche loro di salute delicata, che necessitano di costanti cure e attenzioni da parte del medico.

In particolare, la Royal Veterinary College (RVC) ha effettuato uno studio che ci informa su quali siano le razze feline che rischiano di più di ammalarsi di calcoli renali e ureterali.

Si tratta della prima volta di una ricerca di questo tipo su questi animali, che è andata ad esaminare gli esemplari con calcoli del tratto urinario superiore, il cui obiettivo è quello di dare una mano ai veterinari nella diagnosi di questo disturbo.

Negli ultimi dieci anni, infatti, è aumentata la diagnosi di calcoli renali o ureterali nei felini, il 4,6 % di pelosi che sono stati presso questo college.

I calcoli che si formano negli animali possono provocare un’ostruzione, entrando nell’uretere, pericolosissimo per il gatto colpito e che mette a rischio la sua stessa vita.

In pratica, il team presso l’RVC ha condotto un programma di studio su tutti i gatti curati, con uroliti nel tratto urinario superiore.

Sono stati esaminati 11.431 felini, tramite l’utilizzo di ultrasuoni, raggi X e scansioni TC, identificandone, poi, 521 con che riportavano calcoli renali nel tratto urinario.

Gli esemplari più a rischio erano quelli appartenenti a queste specifiche razze: Persiano, Ragdoll, Burmese, British Shorthair, Gatto Tonkinese. Conosciamoli meglio più avanti.

Calcoli renali nel gatto: gli esemplari più a rischio

Sono le cinque razze di gatti con un maggiore rischio di sviluppare calcoli renali. Vediamo quali sono le caratteristiche e i problemi che questi esemplari possono affrontare nella loro esistenza.

I calcoli renali nel gatto sono un disturbo serio e queste le razze feline più predisposte:

Persiano;

Ragdoll;

Burmese;

British Shorthair;

Gatto Tonkinese.

Persiano

Il primo gatto a rischio di sviluppare calcoli renali è il Persiano. Un esemplare che richiede moltissime cure quotidiane, a cominciare dal suo pelo. Leggiamo ancora su di lui.

Il Persiano è un felino che, geneticamente, può soffrire di alcune malattie, come difetti cardiaci, displasia dell’anca, problemi respiratori, ipotiroidismo. Bisogna prestare molta attenzione al suo stile di vita, iniziando dall’alimentazione oculata.

Ragdoll

I calcoli renali nel gatto Ragdoll hanno maggiore probabilità di svilupparsi. Si tratta di un micio imponente e molto rilassato.

Le malattie a cui può essere predisposto il gatto Ragdoll sono quelle cardiache. Questo pet deve essere necessariamente nutrito nel modo giusto, tenendo conto delle sue ideali condizioni corporee.

Burmese

Troviamo, poi, il Burmese, esemplare molto indipendente e curioso, che può sviluppare calcoli renali. Leggiamo di più qui.

Dotato di un carattere socievole e dipendente dal contatto umano, il Burmese è un felino la cui salute va tenuta sempre sotto controllo, perché tende anche ad ammalarsi di diabete mellito. Altra malattia che può presentarsi in lui è la sindrome del dolore orofacciale.

British Shorthair

Altro esemplare della lista è il British Shorthair. Parliamo di un gatto dal carattere tranquillo e affettuoso con chi ama. Vediamo di più qui di seguito.

Il British Shorthair può soffrire, nel corso della sua vita, di alcune malattie genetiche, quali cardiomiopatia ipertrofica, la sindrome del rene policistico, l’emofilia B e l’isoeritrolisi neonatale. Occorrono molte cure e attenzioni continue per il pet.

Gatto Tonkinese

Il quinto gatto con rischio di calcoli renali è il Tonkinese. Una razza felina che possiede moltissime qualità caratteriali. Leggiamo meglio qui di seguito.

Il gatto tonkinese è alla continua ricerca di attenzioni e coccole da parte del suo padroncino umano, al quale riesce a legarsi molto. Questo pet adattabilissimo alla vita domestica, può essere infestato dai parassiti anche e necessita degli annuali controlli sanitari dal veterinario di fiducia.