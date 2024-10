Quali sono le liste dei candidati?

A poche ore dall’inizio del voto in Liguria, oltre 1,3 milioni di cittadini si preparano a eleggere il nuovo Presidente della Regione e il Consiglio regionale, a seguito delle dimissioni di Giovanni Toti. Nove candidati si contendono la presidenza e 570 si sono candidati per i 30 seggi del Consiglio.

I candidati per la presidenza sono:

1. Alessandro Rosson, avvocato, sostenuto dalla lista Indipendenza – Alemanno per Rosson.

2. Davide Felice, avvocato, sostenuto dalla lista Forza del Popolo.

3. Francesco Toscano, avvocato e giornalista, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare.

4. Marco Giuseppe Ferrando, sostenuto dal Partito Comunista dei Lavoratori.

5. Nicola Rollando, agricoltore e attivista, sostenuto da una coalizione di sinistra.

6. Maria Antonietta Cella, ex consigliera comunale, sostenuta dal Partito Popolare del Nord.

7. Nicola Morra, ex senatore del M5S, sostenuto da Uniti per la Costituzione.

8. Marco Bucci, sindaco di Genova, sostenuto dalla coalizione di centrodestra.

9. Andrea Orlando, ex ministro, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra.

Le elezioni regionali vedranno quindi uno scontro tra Marco Bucci, candidato del centrodestra, e Andrea Orlando, rappresentante del centrosinistra, con liste distinte per provincia: 19 a Imperia, 19 a Savona, 20 a Genova e 19 alla Spezia.

Le liste a sostegno di Andrea Orlando includono partiti come Alleanza Verdi Sinistra, il Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico e il Patto Civico Riformista. Per Marco Bucci, il sostegno proviene da formazioni come Alternativa Popolare, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Orgoglio Liguria e Unione di Centro.

Ogni lista presenta una serie di nomi che si candidano al Consiglio regionale. Si prevedono confronti intensi e campagne elettorali attive, in un contesto di forte polarizzazione politica tra le forze di centrodestra e centrosinistra.

Le elezioni regionali rappresentano dunque un momento cruciale per la Liguria, vista la significativa partecipazione degli elettori e l’importante eredità politica da gestire. I risultati di queste elezioni potrebbero influenzare non solo la governabilità della Regione, ma anche la dinamica politica a livello nazionale.