quali sono le idee e le condivisioni migliori

Festeggiare insieme al cane? Quale momento migliore del suo compleanno per divertirsi con Fido? Scopriamo tutti i modi per renderlo ancora più felice.

Possiamo rendere il giorno del compleanno del cane indimenticabile, organizzando una festa bellissima e facendolo divertire tanto. Un grande regalo per il caro Fido, che merita il meglio. Vediamo, allora, come festeggiare insieme al cane con tante idee creative tutte fantastiche.

Festeggiare insieme al cane: una casa da party

Una delle cose più belle da organizzare per festeggiare la nascita del proprio cagnolino è abbellire la sua casa con tanti addobbi e palloncini colorati. Poi, ovvio, un regalo tutto per lui. Continuiamo a leggere qui di seguito.

Il giorno del compleanno di Fido deve essere ancora più bello e indimenticabile degli altri per lui. Cogliamo l’occasione per riunirci tutti in famiglia e fargli sentire tutto l’amore che proviamo nei suoi confronti, facendogli le coccole e tante feste.

Come le persone, gli amici pelosi invecchiano negli anni, anche se non ce ne rendiamo conto, poiché sembrano restare uguali.

Regalare al tenero Bau un’esperienza emozionante come un party di compleanno lo renderà molto felice e si sentirà tanto amato.

Nulla vieta al suo padrone umano di fargli una bella festa per emozionarlo e lasciare che esprima tutta l’energia e la gioia immensa che lo caratterizzano.

Per rendere davvero unica una giornata simile, ci sono tanti modi incredibili che renderanno più luminosi i suoi occhi dolci.

Iniziamo con il rendere la casa tutta festosa! Gli addobbi luminosi e colorati per il cane sono essenziali. Per il peloso esistono delle decorazioni adatte da comprare o creare da soli.

Possiamo divertirci a scegliere striscioni a forma di osso oppure riempire le stanze di coriandoli adatti alla sua presenza. Prima di sedersi a tavola con Fido, sarebbe bello scrivere un piccolo menu con tutte le delizie che ama.

Fare un regalo che può apprezzare

Dopo anni di convivenza con il cane, si impara a capire i suoi gusti anche in fatto di giocattoli e attività preferite.

Perciò, sarà un gioco da ragazzi scegliere per lui un gioco morbido o duro, dalla forma e scopo che compaia tra le sue preferenze.

Il peloso sarà elettrizzato all’idea di scartare il regalo perfetto circondato dalla sua famiglia.

Festeggiare insieme al cane: torta o gelato

L’amico a quattro zampe ha una torta tutta sua che può gustare in compagnia di altri cagnolini, presenti in un giorno memorabile.

Ci sono molto dolci e torte da poter preparare per l’occasione, da poter offrire anche agli ospiti umani. Infatti, si può preparare un buon dolce con ingredienti come farina integrale, uova e bicarbonato, che possono essere ingeriti dai più piccoli.

In alternativa, si può consumare un bel gelato a base di frutta, fatto in casa da noi, con ingredienti come banana e yogurt bianco.

Il gelato è un altro cibo molto amato da Fido e i suoi amici. La presenza di altri cani è essenziale per renderlo felice nel giorno del suo compleanno. Leggiamo più avanti.

Maglioncino per cane fai da te: idee e tutorial per Fido

Fido e il suo compleanno: altre idee

Nel giorno del suo compleanno, è giusto che il cagnolino festeggi in compagni dei suoi simili, preso dall’entusiasmo e pronto a giocare per ore insieme a loro. Vediamo di più qui su questo e altri consigli utili per la festa.

Il compleanno di Fido, così come quello del suo umano, deve vedere l’arrivo e l’incontro con i suoi amici cani.

Possono essere i pelosi del vicinato o i cani di persone vicine alla famiglia, basta che Bau li conosca già da tempo e con cui va d’accordo, per potersi divertire e giocare in sicurezza e serenità.

Un’idea fantastica è quella di regalare una foto ricordo di tutto il gruppo peloso presente per lui quel giorno: creiamo una specie di set fotografico con uno sfondo colorato e con la scritta “Buon compleanno”, dotato di cornice e palloncini.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Nel mezzo, possiamo inserirci anche noi umani e fare una bella foto della sua famiglia, umana e non, al completo.

Cappellini, coccarde e papillon sono ottime idee per far sentire il cane il festeggiato e il protagonista del momento in casa.

Quando lui si sarà reso conto della sua festa, proponiamo tanti giochi da fare tutti insieme. Mentre si fanno giochi di gruppo, doniamo degli snack ai pelosi per mantenerli calmi.

Infine, non devono mancare dei piccoli doni per gli ospiti, prima di andare via. Pensiamo a dei graziosi sacchetti con dentro snack gustosi o piccoli giochini per gli amici pelosi.