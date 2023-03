quali sono le diverse ragioni del gesto

5 motivi per cui il gatto si nasconde, da conoscere per capire meglio la sua natura così particolare. Scopriamo, insieme, le ragioni del suo comportamento.

Gli amici felini tendono a nascondersi molto spesso, un comportamento che ci pone mille domande e ci mette in ansia, perché si pensa di essere responsabili. In realtà, esistono almeno 5 motivi per cui il gatto si nasconde ed è bene imparare a riconoscerli tutti nel proprio pet. Leggiamo tutto nell’articolo.

5 motivi per cui il gatto si nasconde

Parte del carattere del felino prevede allontanamenti e nascondigli improvvisi, dentro e fuori casa, nei posti più impensabili e i motivi possono sfuggirci, se non abbiamo esperienza. Vediamoli tutti qui.

Tra i comportamenti più conosciuti nel gatto c’è il nascondersi dappertutto e all’improvviso, ogni volta che ne ha occasione, anche se si sta avendo a che fare con lui.

É nella natura felina esplorare qualsiasi posto e luogo dell’ambiente in cui vive, così come il desiderio di ritagliarsi spazi tutti per sé, un po’ in solitaria rispetto alla famiglia.

C’è una cosa che non tutti i padroni sanno, ovvero che quasi tutti i mici adorano stare negli spazi stretti e bui, dai quali possono osservare la zona e i movimenti delle persone.

Per ogni micio, uno spazio stretto significa una fonte di sicurezza, calore e conforto. Il felino adora poter osservare il mondo da un posticino lontano dagli occhi umani, in cui può conoscere le abitudini e le attività di coloro con cui vive.

Tutte le razze feline, in base alla preferenza, scelgono sempre in casa un posto molto difficile da trovare dove nascondersi.

Quando, poi, i mici sono stanchi di stare rifugiati nel loro posto sicuro, usciranno per cercare di nuovo il padroncino, per mangiare e lasciarsi coccolare.

La questione cambia se il proprio pet decide di restare nascosto tutto il tempo, forse tutto il giorno, lontano dal suo padrone. Vediamo, allora, quali sono i 5 motivi per cui il gatto si nasconde, oltre a quei fattori che abbiamo già riportato.

Il gatto è un nuovo arrivato

Se si tratta di un nuovo micio arrivato in famiglia, è del tutto normale che provi a nascondersi durante il giorno, non ancora abituato alla casa e alle persone dentro.

Un simile cambiamento, anche da adulto, può provocare disagio, ansia e stress nell’animale, che ha bisogno di tempo per fidarsi e sentirsi sicuro nella nuova realtà.

Una situazione stressante per il gatto

Ci sono diverse situazioni quotidiane, improvvise, che possono influenzare negativamente il comportamento del gatto domestico, a cominciare dall’arrivo di un nuovo animale, un trasloco, atmosfera pesante tra familiari, cambi radicali nella sua routine.

Anche l’arrivo di un ospite in casa può portare il micio a nascondersi, non sapendo di chi si tratta e che invade il suo territorio. Così come cambiamenti nell’ambiente dove ama vivere la sua giornata, possono renderlo nervoso e triste.

Il nostro felino deve avere modo di abituarsi a qualsiasi cambiamento nella sua vita e in quella del padrone, anche se può sembrare piccolo e innocuo. Sarà amplificato nella psiche.

Micio e il suo bisogno di nascondersi

Ci sono ancora altri motivi per cui un gatto può nascondersi spesso in casa, e non solo. Continuiamo a imparare a interpretare i suoi spostamenti e a capire se ha bisogno di aiuto oppure no.

Disagio e voglia di solitudine non sono gli unici motivi per cui il gatto si nasconde in casa. Un altro motivo importante riguarda la sua salute.

Se micio è malato o ferito, infatti, cerca di nascondersi agli occhi di altri animali fuori, per cui può divenire facile preda. Si tratta di una forma di autoprotezione nel felino.

5 motivi per cui il gatto si nasconde: il rifiuto di mangiare e interagire

Se micio si nasconde e, allo stesso tempo, si rifiuta di mangiare e anche di interagire con il padrone, allora potrebbe essersi ferito o essere stato colpito da un disturbo. In questo caso, è opportuno farlo visitare dal veterinario di fiducia.

Un gatto non sterilizzato e incinta potrebbe nascondersi sempre durante la giornata. Questo può verificarsi qualche giorno prima del parto, quando la micia si mette alla ricerca del posto più sicuro dove dare alla luce i suoi cuccioli.

Quando il pet è incinta, diventa più vulnerabile ai predatori e ai pericoli del mondo, per cui vuole mettersi subito al sicuro insieme alla vita che custodisce.

I nascondigli preferiti di un gatto

Per tutti i padroni, potrebbe essere utile sapere quali sono i luoghi ideali ritenuti ottimi nascondigli per il pet domestico. I classici rifugi sono diversi, si dividono tra quelli interni ed esterni, tra cui i seguenti: