Quali sono le differenze sostanziali tra Redmi Note 13 e Redmi Note 12?

Redmi, negli anni, ha giustamente conquistato una buona fetta di mercato, probabilmente è la tra le più importanti, vale a dire quella dei cosiddetti best buy. Non fanno quindi eccezione gli ultimi due modelli, Redmi Note 13 e Redmi Note 12, comparsi sugli scaffali rispettivamente nel 2023 e nel 2022.

REDMI NOTE SU AMAZONMa cosa cambia, sostanzialmente, tra le ultime due generazioni di Redmi Note? Partendo dalle dimensioni, Redmi Note 13 diventa leggermente più piccolo, con una altezza di 162.24 millimetri, una larghezza di 75.55 millimetri e uno spessore di 7.97 millimetri. La serie 12 misura 165.66 x 75.96 x 7.85 millimetri. Quindi il primo dato interessante è che il nuovo Redmi Note 13 è leggermente più compatto, e anche più leggero: 173.5 g contro i 183.5 g della generazione precedente.

Parlando di comparto fotografico, Redmi Note 13 è composto da tre sensori sul retro: una standard da 108 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La serie 12, anch’essa corazzata con tre sensori, si ferma a 50 MP per il principale, 8 MP per l’ultra-grandangolo e 2 MP per il sensore macro. Ad aumentare in risoluzione è anche la selfie camera del 13, ora da 16 MP con possibilità di HDR e video in Full HD a 60 fps, contro gli 8 MP del 12, che si fermava ad una risoluzione Full HD a 30 fps. Lato video, entrambi non vanno oltre i 1080p 30 fps, con l’aggiunta dello slow motion sulla sola generazione 13.

Per il resto i due smartphone si equivalgono: medesima batteria, stessa connettività e sensori. Ad oggi sono entrambi in sconto su Amazon e possono essere acquistati ad una cifra particolarmente vantaggiosa, in una forbice che va dai 120 ai 150€. Se invece voleste approfondire il tema della serie Redmi Note 13, ecco la nostra recensione di Redmi Note 13 Pro+, il top di gamma assoluto della line-up di quest’anno in casa Redmi.