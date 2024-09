Quali sono le conseguenze penali per Maria Rosaria Boccia dopo la denuncia di Gennaro Sangiuliano?

Maria Rosaria Boccia è sotto indagine dalla procura di Roma dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Boccia, 41enne imprenditrice, è accusata di lesioni, violazione della privacy e minacce a un corpo politico, reati che potrebbero costarle fino a 7 anni di carcere. La denuncia di Sangiuliano, attualmente sostituito da Alessandro Giuli, si concentra su due fronti. Il primo riguarda accuse di peculato e rivelazione d’ufficio connessi alle informazioni fornite a Boccia sull’organizzazione del G7 a Pompei, che saranno trattati dal tribunale dei Ministri. Il secondo filone d’inchiesta riguarda le spese sostenute da Sangiuliano durante le sue trasferte istituzionali, in cui era presente anche Boccia; questi aspetti saranno valutati dalla Corte dei Conti. A queste indagini si aggiunge un terzo filone, avviato grazie alla denuncia dello stesso Sangiuliano contro Boccia.

L’imprenditrice è attualmente accusata di lesioni aggravate per aver colpito Sangiuliano alla testa, causando un graffio, e di violazione della privacy per una telefonata che Boccia fece alla moglie di Sangiuliano per rivelare il suo presunto tradimento. Inoltre, si parla di tentata estorsione e di furto della fede nuziale, che Sangiuliano accusa Boccia di avergli sottratto e nascosto.

La situazione per Maria Rosaria Boccia si complica ulteriormente a causa della posizione pubblica ricoperta da Sangiuliano al momento dei fatti. Secondo i pubblici ministeri, Boccia avrebbe esercitato minacce capaci di danneggiare la figura politica di Sangiuliano, al fine di turbarne l’attività e ottenere una nomina a Consulente per i Grandi Eventi, un ruolo di diretto supporto al ministro. Di conseguenza, Boccia è accusata di utilizzare “violenza o minaccia a un corpo politico” o ai suoi membri, con potenziali conseguenze legali molto serie, inclusa una pena di fino a 7 anni di reclusione, come previsto dall’articolo 388 del Codice Penale.