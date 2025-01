Quali sono le 5 razze in vendita

I criceti sono piccoli roditori appartenenti alla famiglia dei Muridae e alla sottofamiglia dei Criceti, che comprende circa venti specie, ma solo cinque sono comunemente tenute come animali da compagnia. Le cinque razze commercializzate sono: il Criceto Dorato (Mesocricetus auratus), il Criceto Russo o Campbell (Phodopus campbelli), il Criceto Siberiano o Winter White (Phodopus sungorus), il Criceto di Roborovskij (Phodopus roborovskii) e il Criceto Cinese (Cricetulus barabensis).

Il Criceto Dorato è la specie più grande e la prima ad essere commercializzata, originario dell’Asia Minore e del Caucaso. Può pesare fino a 120 g e misurare tra i 20 e i 25 cm. Questa specie è nota per le sue varie mutazioni di colore, tra cui cannella, argento e cioccolato. Ha un carattere docile e richiede più spazio nella gabbia rispetto ad altre specie.

Il Criceto Russo, conosciuto anche come Campbell, è un criceto di piccole dimensioni, originario della Mongolia e del nord-est della Cina. Misura tra gli 8 e i 10,5 cm e pesa circa 40 g. Presenta una banda nera sul dorso e la sua pelliccia può variare in colori e modelli. Questo criceto è socievole, ama interagire ed è facilmente maneggiabile, ma è anche territoriale.

Il Criceto Siberiano, o Winter White, è originario di regioni come Mongolia e Siberia. Ha una pelliccia grigia con ventre bianco e misura tra 7 e 10,5 cm, pesando mediamente 40 g. In inverno, può diventare bianco e presenta diverse mutazioni, come lo Zaffiro e il Bianco. È molto socievole, ma può essere territoriale con altri criceti.

Il Criceto di Roborovskij è il più piccolo tra le specie, con una lunghezza di 5-8 cm. Scoperto nel 1894, ha un muso bianco e lunghi baffi. Non ama essere maneggiato e non è molto adatto come animale da compagnia, ma è noto per la sua longevità.

Infine, il Criceto Cinese è di taglia media, misura tra 7 e 10 cm ed è raro nel commercio. Ha un muso lungo e un corpo affusolato, e sebbene non sia sociabile con i propri simili, è affettuoso con gli esseri umani e si presenta in varie colorazioni.