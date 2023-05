quali sono le 10 possibili cause

Il gatto mangia bene ma ha la diarrea? Questo significa che c’è un problema da risolvere in lui. Conosciamo, insieme, le 10 possibili cause su cui indagare.

Nella vita del felino domestico, possono capitare momenti di sofferenza, in cui lui viene colpito da malattie o disturbi fastidiosi e difficili da affrontare. Uno dei disturbi più comuni per micio è la diarrea, ma cosa pensare se si verifica senza altri problemi? Vediamo perché il gatto mangia bene ma ha la diarrea.

Il gatto mangia bene ma ha la diarrea: 10 cause comuni

La diarrea nel gatto può manifestarsi in conseguenza di diverse cause, le quali vanno tutte approfondite, e anche se il pet sta avendo una buona alimentazione. Approfondiamo nell’articolo.

Vedere il proprio micio che soffre per un disturbo non è mai una bella cosa e, spesso, può fare preoccupare molto, perché si vorrebbe fare qualcosa per aiutarlo.

Tra le problematiche più frequenti, troviamo la diarrea, che non sempre si presenta con altri sintomi tipici quali nausea, inappetenza e disturbi digestivi.

Quindi, possiamo notare che il felino continui a mangiare (forse anche di più) nonostante sia colpito da diarrea. Allora, occorre indagare sulla causa specifica di essa.

I parassiti

I parassiti del gatto non si trovano soltanto sulla pelle ma anche all’interno del corpo, nei polmoni, nell’apparato digerente e nel cuore. Sono proprio i parassiti intestinali a provocare la diarrea.

Se ad essere colpito è un gattino piccolo, allora bisogna prestare particolare attenzione e contattare il veterinario. La perdita intensa di liquidi può causare disidratazione del gatto.

Se si sa di non aver mai sverminato il micio, occorrerà farsi prescrivere l’antiparassitario dal veterinario di fiducia. Questo andrà fatto per tutta la sua vita, per evitare le infestazioni.

Alimentazione

Anche l’alimentazione può causare la diarrea improvvisa nel gatto. Cambiare cibo nella sua dieta prevede un processo graduale per non sconvolgere le abitudini alimentari del pet.

Un altro motivo può essere il cibo inadatto per micio. Se è di bassa qualità o se lui ha ingerito sostanze dannose, la conseguenza è la diarrea.

Così come intolleranze o allergie alimentari nel gatto, ad esempio il latte. É molto importante che micio venga tenuto al sicuro da sostanze e cibi non sicuri per la sua salute.

Affaticamento

Ogni cambiamento nella vita quotidiana di un felino lo può segnare profondamente, in quanto si tratta di un animale abitudinario e che vive secondo certi ritmi.

Diarrea legata allo stress, lavori domestici, caos e litigi tra membri della famiglia possono influenzare negativamente micio e portarlo ad avere questo disturbo.

Il gatto mangia bene ma ha la diarrea: batteri e virus

I virus e i batteri possono provocare la diarrea nel gatto, scatenando sintomi che si risolvono nel giro di un paio di giorni. L’evoluzione della malattia può essere anche più grave e fatale.

Quando il veterinario lo consiglia al padrone, si deve vaccinare il micino, perché batteri e virus riescono a introdursi nel pet tramite scarpe e vestiti.

La malattia infiammatoria intestinale (IBD)

Si tratta di una patologia cronica che va a colpire l’intestino tenue del peloso, provocando l’infiammazione. Solo il medico può diagnosticare questa diarrea e consigliarne il trattamento.

Il felino e la diarrea: altre cause comuni del disturbo

Non pensiamo mai che la diarrea nel felino possa comparire per i disturbi più diversi. La malattia, infatti, può essere provocata ancora da altre problematiche. Continuiamo la lettura per sapere come aiutare il gatto.

Insufficienza epatica

Una delle cause comuni di diarrea intensa è l’insufficienza epatica nel gatto. Si tratta di una patologia acuta e cronica, i cui danni possono aumentare col tempo.

In questo caso, quindi, può aumentare l’assunzione di acqua, così come la perdita di peso nel pet o la produzione di urina. Per prevenire il più possibile queste malattie occorre fare una visita veterinaria almeno una volta all’anno.

Ipertiroidismo

L’ipertiroidismo del gatto può causare diarrea improvvisa, in particolare nei gatti più anziani. In questi casi, può aumentare l’appetito e il micio potrebbe perdere peso nel tempo.

Si tratta di una patologia curabile ma deve essere trattata in tempo dal suo veterinario.

Il gatto mangia bene ma ha la diarrea: linfoma gastrointestinale

Purtroppo, è un cancro maligno e può verificarsi in ogni organo. Questo linfoma deve essere diagnosticato dal veterinario di fiducia, soprattutto se compare con altri sintomi e dura più di qualche giorno.

Insufficienza pancreatica esocrina

Si tratta di una malattia dovuta ad una scarsa produzione di enzimi pancreatici. Questo provoca delle feci pastose e maleodoranti, anche se micio continua a mangiare.

Il pet può mangiare maggiori quantità di cibo e perdere peso lo stesso. La sua cura prevede l’integrazione di enzimi pancreatici.

Farmaci

Infine, anche gli effetti collaterali dei farmaci sull’apparato digerente, come alcuni antibiotici. Anche se lui sta bene all’apparenza può esserci la diarrea, che regredisce naturalmente.