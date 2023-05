quali sono i tre sintomi da notare in fido in primavera

Pericolo forasacchi per il tuo cane nella bella stagione? Questo periodo è molto temuto per la salute di Fido. Vediamo quali sono i sintomi da controllare per capire.

I pericoli che possono colpire l’amico a quattro zampe in primavera e in estate sono tanti, soprattutto nella natura e all’aperto. Questo periodo può essere rischioso per la salute di Fido e bisogna saper riconoscere i sintomi. Vediamo i tre segnali principali da osservare in pericolo forasacchi per il cane.

Pericolo forasacchi: cosa sono e quali rischi per il cane

Durante le lunghe passeggiate all’aperto, il caro peloso può entrare in contatto con tanti pericoli, perché sono molte le insidie che questo periodo dell’anno riserva al pet, come i forasacchi. Leggiamo, nello specifico, cosa sono e perché ci preoccupano.

É proprio con l’arrivo della primavera che l’amico cane deve stare ancora più attento e il suo padrone deve occuparsi della sua sicurezza e salute generale.

Questo periodo di allergia stagionale nel cane e disturbi tipici della primavera possono diventare davvero rischioso per la salute del peloso, il quale deve comunque sentirsi libero di uscire e frequentare alcuni luoghi.

In particolare, il pericolo forasacchi si nasconde in certi posti in cui può andare il cane quando si allontana da casa e che tendono a far preoccupare molto ogni proprietario.

Ma cosa sono, di preciso, i forasacchi e perché spaventano tanto? Si tratta delle spighe di specifiche graminacee selvatiche le quali crescono nei campi, nei prati incolti, nelle aree e nei giardini pubblici, in tutti i luoghi che frequentiamo con Fido.

I forasacchi possono essere molto pericolosi per l’animale domestico ed essere affrontati fino all’estate inoltrata. Queste spighe dalla forma appuntita, infatti, rischiano di conficcarsi nella cute del peloso e lui non può eliminarle da solo.

Anche per il suo padrone può essere molto complicato eliminare il corpo estraneo e c’è il rischio di infezioni gravi nel cane.

Se si teme il pericolo forasacchi nel proprio pet, ci sono delle zone del corpo da controllare per la loro probabile presenza, cioè naso, orecchie e palpebre.

Dobbiamo prestare particolare attenzione a certi comportamenti nel peloso, come starnutire senza sosta, camminare con la testa ruotata, tenere l’occhio chiuso o scuotere l’orecchio, significa che i forasacchi l’hanno preso come bersaglio.

Come fare, allora, in una delicata situazione come questa? Continuiamo la lettura dell’articolo per sapere come agire.

Fido e la presenza dei forasacchi: come intervenire in suo aiuto

Come abbiamo visto, i forasacchi possono muoversi in una direzione verso il loro bersaglio, il cane, ed essere molto difficili da eliminare una volta entrati nella cute. Ecco cosa si può fare.

Prima, durante e dopo la quotidiana passeggiata con bau in un luogo aperto, è necessario controllare scrupolosamente queste zone citate, per l’eventuale presenza di pericolosi forasacchi.

Per la sicurezza di Fido, poi, è meglio non scegliere luoghi in cui siano presenti graminacee o i loro semi, diminuendo il rischio che lui venga colpito.

Al rientro a casa, osserviamo con attenzione il pelo del cane, soprattutto le zone di cui abbiamo parlato.

Come abbiamo detto, il pet comunica la presenza di un corpo estraneo con alcuni segnali, oltre a lacrimazione e arrossamento dell’occhio, perciò, è opportuno informarne il veterinario di fiducia per sottoporlo a controllo immediato.

Ricordiamo che i forasacchi possono essere davvero dannosi per l’animale domestico, per cui è importante agire subito. Questi possono causare gravi conseguenze anche dopo del tempo.