Quali sono i sintomi e cosa fare?

L’occlusione intestinale nel cane è un problema serio che può manifestarsi attraverso vari sintomi, tra cui vomito, svogliatezza, irrequietezza, diarrea, dolore addominale, febbre e inappetenza. Questa condizione, nota anche come ileo, può essere causata dall’ingestione di oggetti pericolosi, come giocattoli o altri articoli domestici. È importante prestare attenzione a questi sintomi e agire prontamente, poiché un’occlusione intestinale non trattata può portare a gravi conseguenze, compresa la morte dell’animale.

In alcuni casi, un cane potrebbe continuare a defecare anche se è presente un’occlusione, specialmente se la bloccatura si trova nel tratto intestinale anteriore. Pertanto, è fondamentale non escludere la possibilità di un’ostruzione solo perché l’animale sembra andare in bagno normalmente. Se si notano segni di grave disagio, come orecchie fredde, tremori o perdita di coscienza, è necessario contattare immediatamente un veterinario.

Una volta consultato il professionista, sarà essenziale fornire informazioni dettagliate su cosa ha mangiato il cane e sui suoi movimenti intestinali. Il veterinario valuterà i sintomi, la frequenza cardiaca e lo stato delle mucose del cane. Radiografie e ecografie con mezzo di contrasto possono essere utilizzate per identificare la causa dell’occlusione.

Le ostruzioni intestinali possono verificarsi in vari punti dell’intestino e, sebbene le piccole ostruzioni siano più comuni, possono comunque richiedere un intervento chirurgico o terapie specifiche per alleviare il dolore dell’animale. Tra i trattamenti possono essere inclusi farmaci contro nausea e vomito, antidolorifici e flebo di liquidi per ripristinare l’equilibrio idrico ed elettrolitico. In caso di necessità, un sondino gastrico può essere usato per rimuovere i residui alimentari dallo stomaco.

Per ridurre il rischio di occlusione intestinale, è consigliabile tenere lontani oggetti piccoli e pericolosi e prestare attenzione alla presenza di piante velenose negli ambienti in cui il cane gioca. Se trattata tempestivamente, di solito un’ostruzione intestinale può essere risolta e il cane può riprendersi completamente.