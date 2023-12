quali sono i sintomi e come curarla

Quali sono i sintomi della colite nel gatto, le cause e come si fa a curarla definitivamente? Ecco cosa dicono gli esperti.

Anche il gatto può soffrire di alcuni episodi di problemi di salute proprio come capita a noi esseri umani. Bisogna esserne a conoscenza ed essere pronti ad affrontare anche questi, insieme a tutte le altre cose.

In questo articolo parleremo, ad esempio, della colite nel gatto, un disturbo abbastanza diffuso che può provocare diversi sintomi e che va curato naturalmente da un esperto.

Infatti, qui di seguito, vedremo delle informazioni generali, è ovvio che bisogna poi rivolgersi ad uno specialista per qualsiasi dubbio e per il trattamento della patologia.

Colite nel gatto: le cause e i sintomi

La colite è un’infiammazione del colon ed è molto fastidiosa perché provoca dei disturbi intestinali di varia intensità. Ci possono essere diverse cause della patologia e diversi sintomi che proveremo ad indagare qui di seguito in modo tale da poter avere un’infarinatura generale del problema.

Una delle cause più comuni nei gatti è la presenza di parassiti intestinali. Questi possono essere Giardia, che causano vomito e perdita di appetito, con sintomi che interessano l’intestino tenue. Ci sono poi i coccidi, responsabili di diarrea, e trichuris, che può causare diarrea con sangue.

Altre cause sono da ricercare in virus e batteri che possono attaccare l’intestino del gatto. In questo caso, possono provocare infezioni che causano una serie di problemi.

Inoltre, ci sono malattie infiammatorie intestinali che coinvolgono condizioni autoimmuni. A seconda delle cellule difensive coinvolte la colite prende il nome di colite linfocitica, plasmacitica, eosinofila. Attenzione anche ad altre patologie che possono provocare la colite come condizioni del fegato, neoplasie o sepsi.

I sintomi, in generale, sono i seguenti:

tentativi di evacuazione che vanno a vuoto;

feci frequenti e voluminose;

presenza di sangue o muco nelle feci;

irritazione anale.

Non solo, ma se la natura della colite è cronica, ecco che possono subentrare atre condizioni come il dimagrimento, il pelo ruvido e una generale condizione di malessere e debolezza.

Trattamento

Quando compaiono i sintomi è necessario affidarsi immediatamente alle cure del veterinario. L’esperto potrà dire la causa specifica del problema.

In base alla causa, lo specialista interverrà con una terapia adeguata. Potrebbero, quindi, essere necessari dei farmaci, ma è fondamentale intervenire sull’alimentazione.

All’inizio, probabilmente, il veterinario suggerirà un periodo di digiuno dal cibo solido, mentre l’acqua deve essere sempre a disposizione. Poi, bisogna cambiare la dieta del micio con alimenti in grado di aiutare il suo intestino a guarire e a sistemarsi.

Non è facile perché un gatto è molto schizzinoso con il cibo, a differenza del cane. Avrà bisogno di proteine, di probiotici come quelli contenuti nello yogurt, carne bianca di pollo o di tacchino e di tutto quello che il veterinario riterrà essere utile alla sua guarigione.

Mai fare cose da soli quando si tratta della salute del proprio animale domestico. Occorre sempre fare gli accertamenti opportuni e seguire poi tutte le indicazioni per una corretta guarigione e ripresa.