Quali sono i rischi

Oggi, 3 ottobre 2024, l’Italia sta affrontando un’allerta meteo arancione in cinque regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Altre 13 regioni, tra cui Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania e Puglia, sono soggette a un’allerta gialla. A Livorno e Massa Marittima, tutte le scuole sono chiuse, mentre nelle scuole superiori del grossetano rimarranno aperte.

Le previsioni meteorologiche indicano forti precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con estensione successiva verso Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Questi fenomeni saranno caratterizzati da rovesci intensi, fulmini, localizzati grandinate e forti venti. La Protezione Civile ha pertanto emesso un avviso di allerta arancione per le regioni citate e un’allerta gialla per diverse zone del Friuli Venezia Giulia e altre regioni coinvolte.

In Veneto, la Protezione Civile ha emesso un avviso per criticità idrogeologica e idraulica fino a domani, 4 ottobre, a causa di un esteso sistema perturbato. L’allerta arancione è attiva in tre bacini fluviali principali, mentre in alcuni bacini minori è stata segnalata un’allerta gialla. Inoltre, è stata dichiarata una fase di attenzione per vento forte lungo le coste e nella pianura orientale, che durerà 24 ore a partire dalle 9 di oggi.

Le previsioni mostrano fenomeni di maltempo particolarmente intensi, con piogge comprese tra 20 e 60 mm, ma zone costiere e pianure potrebbero ricevere anche 60-100 mm. Da qui a domenica, gli esperti prevedono un continuo maltempo a causa di depressioni atmosferiche in transito, soprattutto nel centro Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo, ha segnalato che la Capitale sarà colpita da forti piogge e temporali.

Per il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, sono attesi forti temporali, specialmente in Umbria e lungo la costa pugliese. Si prevede un abbassamento delle temperature nelle regioni più piovose, mentre rimarranno elevate al Sud, con picchi di 32-33°C in Sicilia. Un miglioramento è previsto solo nel weekend, con l’allontanamento del maltempo verso la Grecia, sebbene i rovesci possano persistere sul versante adriatico e al Sud fino a domenica mattina.