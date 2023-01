quali sono i rischi e come garantire l’igiene

Hai la lettiera del gatto in casa? Ecco quali sono i rischi che puoi correre tu e il tuo amico a quattro zampe se non viene pulita bene.

Chi condivide la propria vita con un gatto, ha la fortuna di non portarlo a spasso ogni mattina per fare i bisogni, necessità invece per chi ha un cane.

Ciò perché i nostri amici a quattro zampe sono abituati a fare proprio i bisogni da soli nella lettiera. Tuttavia è molto importante tenere quest’ultima pulita, sia per la nostra salute che per la salute di Micio. Nel seguente articolo vedremo quali sono i rischi di tenere la lettiera sporca del gatto in casa e come tenerla pulita.

Lettiera del gatto in casa: i rischi di tenerla sporca

I felini sono animali molto puliti, infatti trascorrono la maggior parte della loro giornata a lavarsi, e quando fanno i propri bisogni nella lettera tendono a coprirli.

Tuttavia quando la lettiera è sporca i gatti tendono a non utilizzarla e a i propri bisogni in giro per casa. Ma non è solo questo l’unico motivo per cui bisogna tenere la lettiera del gatto pulita. Infatti ci sono dei veri e propri rischi che corriamo sia noi che il nostro amico a quattro zampe se abbiamo una lettiera sporca per casa.

Nello specifico, se la lettiera resta sporca di pipì di gatto, l’ammoniaca di quest’ultima si accumula nella lettiera è diventa tossica sia per noi esseri umani, che possiamo presentare mal di testa o nausea, sia per il nostro amico a quattro zampe che potrebbe presentare sintomi come il vomito.

Se invece la lettiera del gatto è piena di cacca, il nostro amico a quattro zampe potrebbe contrarre malattie renali vescicali e alle vie urinarie.

Mentre per noi esseri umani la presenza di una lettiera sporca di feci di gatto, in una stanza che frequentiamo spesso, può causare toxoplasmosi. Tale patologia è molto pericolosa soprattutto per le donne incinte.

Come tenere pulita la lettiera del gatto

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente è rischioso tenere la lettiera del gatto sporca in giro per casa, soprattutto nelle stanze che frequentiamo di più.

Per questo motivo è molto importante tenere la lettiera pulita. Per fare ciò basta cambiare la sabbia della lettiera e raccogliere i bisogni del gatto ogni giorno. Inoltre è necessario almeno una volta a settimana svuotare la lettiera e lavarla con acqua e sapone.

Avendo tali accortezze garantiremo una perfetta pulizia della lettiera e soprattutto eviteremo di ammalarci sia noi che il nostro amico a quattro zampe.