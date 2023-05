quali sono i possibili motivi e tutte le soluzioni

Il tuo gatto si comporta male? Devi sapere che ogni suo atteggiamento dipende sempre da una causa. Vediamo quali sono le principali, insieme alle soluzioni migliori.

Nessun padrone sembra mai essere pronto a gestire i comportamenti anomali o più strani del proprio micio domestico. Non sempre, infatti, il peloso vuole ascoltare l’umano e tende ad agire in piena libertà. Ma perché si verificano questi episodi? Vediamo di capire i motivi principali per cui il tuo gatto si comporta male e come risolvere con i consigli migliori.

Il tuo gatto si comporta male: i motivi

Nella convivenza con il felino domestico, si può assistere ad alcuni curiosi comportamenti che mai ci si aspetterebbe. Eppure, ci sono delle motivazioni dietro i gesti del gatto. Leggiamo meglio qui.

Per nessun padrone è facile gestire in ogni momento il micio. Questo peloso domestico ha una natura selvaggia e libera, della quale non rinuncia a nutrirsi, nonostante si adatti alla vita con gli umani. Alcuni suoi gesti, poi, possono fare allarmare.

Proprio grazie a causa di questa sua caratteristica innata, il felino impara bene a nascondere le sue emozioni e i sentimenti al proprietario, il quale decifra con difficoltà le reali intenzioni.

Essendo sempre all’erta di una minaccia o di un pericolo intorno, il peloso, noi possiamo intuire se c’è qualcosa che non va in lui, semplicemente osservandolo nei comportamenti.

Grazie ai gesti che compie ogni giorno e in tutti i contesti, si possono comprendere le volontà del micio domestico e capire perché compie questa o quella azione.

Ad esempio, se il tuo gatto si comporta male spesso, devi sapere che anche in questo caso ci deve essere una motivazione. Il pet non fa i capricci, ma lancia dei messaggi che vanno ascoltati.

Grattare ovunque in casa

Un comportamento inappropriato di micio può far impensierire il padrone umano. Parlando del suo tiragraffi, se il gatto si fa le unghie ovunque tranne che lì sopra, quindi su mobili e altre superfici, allora può indicare la presenza di stress.

In generale, apportare anche piccole modifiche alla vita quotidiana e alla routine del pet, può provocare strane reazioni.

Anche micio è sensibile ai cambiamenti, come un trasloco improvviso, i litigi in famiglia o l’arrivo di un altro animale. Perciò, attenzione quando si tratta di cambiare qualcosa per lui.

Micio e il suo comportamento strano: altri atteggiamenti comuni

Ci sono altre strane e poco tollerabili abitudini nel gatto domestico, che si deve imparare a gestire e a modificare, con tanta pazienza e costanza da parte dell’umano. Leggiamo ancora.

Il gatto ti morde sempre

Una delle abitudini fastidiose più comuni nel micio è mordere. In pratica, un errore di lasciare mordere il felino quando era ancora cucciolo, magari mentre giocava, ha permesso che continuasse.

Il problema è che, una volta diventato adulto, è impegnativo correggere questo atteggiamento nel gatto.

Se il gatto ti morde le mani, mentre giochi con lui, ciò può dipendere anche da un cambiamento nell’ambiente domestico. In ogni caso, è bene rivolgersi ad uno specialista.

Il tuo gatto si comporta male: fare i bisogni fuori dalla lettiera

Non si potrebbe mai pensare, ma il gatto che si comporta male può tendere anche a fare i bisognini fuori dalla sua lettiera. Un comportamento anomalo, considerando l’attenzione all’igiene e alla pulizia che caratterizza un felino.

Forse, la lettiera per lui non è abbastanza pulita oppure potrebbe trovarsi in una zona della casa dove non si sente a suo agio. Un altro motivo potrebbe essere la presenza di un tipo di malattie renali nel gatto.

Per questa possibilità, è necessario contattare subito il medico veterinario e sottoporre il micio ad una visita approfondita.

Il gatto miagola in modo eccessivo

Anche il miagolare incessante e improvviso è un segnale di un problema nel gatto. Il significato del suo gesto, però, varia in base a durata, contesto e tono.

Forse, il micio ha molta fame oppure sta soffrendo di ansia da separazione o di un altro disagio. Meglio non attendere oltre e recarsi subito dal veterinario per scoprire il suo problema.